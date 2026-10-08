Violenza sessuale e stalking, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex primario di Radiologia

La Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Michieletti, ex primario di Radiologia dell’ospedale di Piacenza, accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti di alcune dipendnete che lavoravano nel reparto da lui diretto.
Al centro delle contestazioni ci sarebbero comportamenti ai danni di alcune professioniste sanitarie che lavoravano nella struttura ospedaliera, nei confronti delle quali vengono ipotizzati i reati di violenza sessuale e atti persecutori.
Spetterà ora al giudice per l’udienza preliminare valutare la richiesta avanzata dalla Procura e decidere se disporre il rinvio a giudizio.
La questura, al momento dell’arresto, aveva evidenziato un clima di paura: “Le vittime, in stato di soggezione ed con il timore di eventuali conseguenze pregiudizievoli, a livello lavorativo o familiare, se si fossero opposte, subivano quotidiani abusi sessuali”, scrivevano gli inquirenti.