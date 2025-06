Allergie alimentari, la Dottoressa Savi: “In crescita i casi anche a Piacenza”. I bambini i più colpiti – AUDIO

Allergie alimentari, la Dottoressa Eleonora Savi: “In crescita i casi anche a Piacenza”. Lo ha detto a Radio Sound l’allergologa piacentina.

Secondo un recente studio mondiale, negli ultimi 10 anni c’è stato un aumento del 34% tra i bambini che soffrono di allergie alimentari. La più colpita risulta essere la fascia d’età tra 0 e 3 anni.

C’è un aumento delle allergie alimentari anche a Piacenza – commenta la Dottoressa Eleonora Savi – già a partire dall’età infantile, dove è sempre stata prevalente rispetto all’età adulta. Perché è prevalente? Perché per fortuna dopo i due o tre anni si sviluppa nel bambino in moltissimi casi una tolleranza verso l’allergene e quindi il piccolo supera l’allergia.

Quali sono le maggiori difficoltà per le famiglie?

Le famiglie, come gli asili e le scuole, sono informate: l’adrenalina è il farmaco salvavita in questi casi. E’ l’unico che usato immediatamente ha un effetto rapido. Però nelle scuole, nelle comunità c’è proprio una grande sensibilità perché è stata fatta negli anni una formazione.

Spesso chi ha questa malattia ha delle difficoltà nella vita sociale

Certamente, ma non perché non ci sia un’attenzione. Ad esempio i ristoratori e i cuochi fanno corsi in materia, sono molto formati. E’ chiaro, è una limitazione perché bisogna scegliere degli alimenti che non devono essere contaminati e quindi chiaramente la vita sociale dell’allergico è molto limitata, soprattutto quando si cresce e arriva il momento dell’aperitivo o altre situazioni.

Però va fatta una distinzione

Sì. Innanzitutto tra chi è intollerante al lattosio, che non è un allergico e ha solo dei sintomi gastroenterici, e coloro che hanno sì un’allergia ma verso una molecola che non dà anafilassi. Ci sono nella frutta delle molecole che con un po’ di cottura o già nella macedonia si distruggono, quindi questi sì sono soggetti allergici ma che non avranno una reazione anafilattica e non devono girare con l’adrenalina e controllare in modo attentissimo le varie situazioni.

