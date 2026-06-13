“Spiccata pericolosità sociale”, 19enne rimpatriato

Nella giornata del 12 giugno, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero di anni 19, rintracciato da personale della Questura unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia durante un servizio di controllo del territorio nei pressi del vicolo Barozzieri, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino straniero, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diverse espulsioni e precedenti per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a P.U., rissa, false dichiarazioni sull’identità.

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