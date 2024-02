Alta Val Tidone sempre più connessa continua la realizzazione della copertura della fibra. Albertini: “Obiettivo del nostro programma elettorale che si sta concretizzando”

Alta Val Tidone sempre più connessa, prosegue a passi spediti la copertura con fibra ottica. Dopo la posa dell’infrastruttura negli abitati degli ex comuni di Caminata e Nibbiano, sono iniziate in questi giorni le verifiche tecniche da parte di Open Fiber per l’attivazione del servizio, mentre a Pecorara – la parte di territorio più montano – è in corso la posa dell’infrastruttura, che raggiungerà anche tutte le frazioni sparse, con collaudo previsto entro la fine dell’anno.

Alta Val Tidone sempre più connessa il Sindaco Franco Albertini

“Si tratta di un servizio essenziale e strategico – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – che avevamo indicato come prioritario già nel nostro programma elettorale e che ora sta giungendo a concreto compimento. Il nostro territorio, che stiamo dotando di infrastrutture e servizi all’avanguardia a partire da scuole, asili e viabilità sicura, diventa così ancora più attrattivo per l’insediamento di privati cittadini, famiglie e delle aziende, con conseguenti positive ricadute di ordine socio-economico”.

Alta Val Tidone sempre più connessa sopralluoghi a Caminata e Nibbiano

Proprio in questi giorni sono iniziate da parte dei tecnici della società Open Fiber le attività di sopralluogo negli abitati degli ex comuni di Caminata e Nibbiano, al fine di verificare la possibile attivazione del servizio da parte dei privati.

Supporto ai sopralluoghi di Open Fiber

Nel riportare la comunicazione in tal senso di Open Fiber, l’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone, ritiene fondamentale dare la massima evidenza ai cittadini dell’attività in corso. I sopralluoghi, fa sapere Open Fiber, consistono nel censimento dei numeri civici, anche con supporto fotografico, per l’individuazione delle unità abitative collegabili alla fibra; la verifica e il reperimento di documentazione sulla caratteristiche degli immobili (contatori, locali tecnici); il rilievo sulle tubazioni esistenti TIM e altre mediante ispezione dei pozzetti. Per tali operazioni Open Fiber si servirà di tecnici specializzati, dotati di apposita pettorina identificativa con logo aziendale e tesserino di riconoscimento, accompagnati da collaboratori in loco.