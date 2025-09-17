Anpas e Croce Rossa incontrano il nuovo prefetto: “Grande sensibilità in tema di sicurezza”

Nella mattinata del 15 settembre, il Coordinatore di Anpas Provincia di Piacenza e membro della Direzione Nazionale, Paolo Rebecchi, insieme a Giuseppe Colla, Presidente del Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana, ha incontrato presso la Prefettura il nuovo Prefetto Dott.ssa Patrizia Palmisani.

L’incontro è stato l’occasione per presentare al neo Prefetto le attività capillari che CRI e ANPAS svolgono su tutto il territorio provinciale. Durante il dialogo sono stati approfonditi i principali ambiti di intervento sociale e sanitario, illustrando l’impegno quotidiano del volontariato locale.

“Ho avuto modo di partecipare a un tavolo tecnico con la Dott.ssa Palmisani e già allora avevamo notato, dalle sue argomentazioni, un’elevata esperienza e un forte senso pratico. Gli apprezzamenti al mondo del volontariato e la sensibilità su temi concreti come sicurezza e welfare sono di buon auspicio per collaborare proficuamente sui tanti temi che vedono ANPAS a fianco delle istituzioni”, ha dichiarato Paolo Rebecchi.

Anche Giuseppe Colla ha sottolineato la positività dell’incontro:

“È stato un momento piacevole e costruttivo, durante il quale abbiamo presentato la nostra realtà e il contesto in cui operiamo. Il Prefetto ha dimostrato una grande sensibilità per il tema della sicurezza, sia in ambito sanitario che in altri settori, con particolare attenzione al mondo del volontariato e alla forza della coesione tra le varie istituzioni”.

Questo primo incontro segna l’inizio di una collaborazione che, nelle intenzioni dei partecipanti, potrà rafforzare ulteriormente il legame tra le istituzioni e il volontariato piacentino, a beneficio della comunità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy