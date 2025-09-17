Anpas e Croce Rossa incontrano il nuovo prefetto: “Grande sensibilità in tema di sicurezza”

Nella mattinata del 15 settembre, il Coordinatore di Anpas Provincia di Piacenza e membro della Direzione Nazionale, Paolo Rebecchi, insieme a Giuseppe Colla, Presidente del Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana, ha incontrato presso la Prefettura il nuovo Prefetto Dott.ssa Patrizia Palmisani.
L’incontro è stato l’occasione per presentare al neo Prefetto le attività capillari che CRI e ANPAS svolgono su tutto il territorio provinciale. Durante il dialogo sono stati approfonditi i principali ambiti di intervento sociale e sanitario, illustrando l’impegno quotidiano del volontariato locale.
“Ho avuto modo di partecipare a un tavolo tecnico con la Dott.ssa Palmisani e già allora avevamo notato, dalle sue argomentazioni, un’elevata esperienza e un forte senso pratico. Gli apprezzamenti al mondo del volontariato e la sensibilità su temi concreti come sicurezza e welfare sono di buon auspicio per collaborare proficuamente sui tanti temi che vedono ANPAS a fianco delle istituzioni”, ha dichiarato Paolo Rebecchi.
Anche Giuseppe Colla ha sottolineato la positività dell’incontro:
“È stato un momento piacevole e costruttivo, durante il quale abbiamo presentato la nostra realtà e il contesto in cui operiamo. Il Prefetto ha dimostrato una grande sensibilità per il tema della sicurezza, sia in ambito sanitario che in altri settori, con particolare attenzione al mondo del volontariato e alla forza della coesione tra le varie istituzioni”.
Questo primo incontro segna l’inizio di una collaborazione che, nelle intenzioni dei partecipanti, potrà rafforzare ulteriormente il legame tra le istituzioni e il volontariato piacentino, a beneficio della comunità.