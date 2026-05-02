Murelli (Lega): “Nuovi Maestri del lavoro, esempio di dedizione e professionalità”

«Le mie più sincere congratulazioni ai dieci nuovi Maestri del lavoro insigniti dell’onorificenza a Bologna. Si tratta di lavoratori che rappresentano un esempio concreto di dedizione, competenza e senso del dovere: valori fondamentali che contribuiscono a rendere forte il nostro tessuto economico e sociale».
Lo dichiara la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Lavoro, Sanità e Affari sociali.
«Desidero esprimere – continua la senatrice – il mio apprezzamento a Roberto Brusamonti, Tiziano Cappai, Raffaella Fava, Lorenzo Garganese, Giuseppe Ghidotti, Paolo Mazzari, Mauro Mori, Gianluigi Poli, Piero Sabini e Andrea Zannoni, che con il loro percorso professionale testimoniano l’eccellenza del mondo del lavoro italiano».
La senatrice Murelli sottolinea inoltre il valore sociale dell’attività svolta dai Maestri del lavoro: «Guidati dal console provinciale Claudio Bonardi, portano avanti una preziosa opera di testimonianza nelle scuole, incontrando gli studenti e trasmettendo loro l’importanza dell’impegno, della responsabilità e della cultura del lavoro. È un contributo fondamentale per le nuove generazioni, chiamate a costruire il futuro del Paese».
«Il loro impegno educativo richiama pienamente i principi sanciti dall’articolo 1 della Costituzione, secondo cui l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Per questo il loro esempio va riconosciuto, valorizzato e sostenuto», conclude Murelli.