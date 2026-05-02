Futuro Nazionale: “Ampia partecipazione al gazebo in via XX Settembre, grazie ai cittadini”

3 Maggio 2026 Redazione FG Politica
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“Con lo spot pubblicato sui social, “Concu c’è anche questo weekend in via XX Settembre”, il Comitato desidera ringraziare tutti i cittadini piacentini che hanno partecipato al gazebo: chi si è tesserato, chi ha firmato per la campagna “Tolleranza Zero” e chi ha ritirato gli adesivi “Negozio Italiano”. Un sentito grazie a tutta la città di Piacenza: il nostro Comitato continua a crescere. Vi aspettiamo numerosi anche nella giornata di domenica”.

Così Giuliano Concu, del Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 346.

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