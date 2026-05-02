Futuro Nazionale: “Ampia partecipazione al gazebo in via XX Settembre, grazie ai cittadini”

“Con lo spot pubblicato sui social, “Concu c’è anche questo weekend in via XX Settembre”, il Comitato desidera ringraziare tutti i cittadini piacentini che hanno partecipato al gazebo: chi si è tesserato, chi ha firmato per la campagna “Tolleranza Zero” e chi ha ritirato gli adesivi “Negozio Italiano”. Un sentito grazie a tutta la città di Piacenza: il nostro Comitato continua a crescere. Vi aspettiamo numerosi anche nella giornata di domenica”.

Così Giuliano Concu, del Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 346.

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