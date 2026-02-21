Anpi, si cercano testimonianze in Val Nure negli anni 1940-1950 per una mostra

La Sezione ANPI Val Nure sta svolgendo ricerche su documenti, fotografie testimonianze riguardanti gli anni 1943-1946 allo scopo di organizzare una MOSTRA, in cui siano posti in sequenza fatti di rilevanza pubblica, episodi ricordati, esperienze personali di familiari riguardanti gli ultimi due anni della seconda guerra mondiale per raccontare le situazioni in drammatica evoluzione.

La collaborazione con le scuole medie

È già stata avviata una ricerca in collaborazione con le classi della Scuole Medie, per cui attraverso interviste ai nonni o ai bisnonni i giovani studenti possano avere informazioni sulla vita quotidiana e sulle condizioni sociali di quei tempi, sui diversi generi di lavoro produttivo, sugli impieghi lavorativi femminili.

È stato anche richiesto ai ragazzi e alle ragazze di cercare e trovare fotografie del tempo di guerra, fotografie con ritratti di nonni-bisnonni, di battesimi, cresime e matrimoni degli anni 1940-60, di gruppi di famiglia o di persone conosciute o di luoghi di lavoro trascorso; fotografie con trattori, camion, automobili, motociclette e bicilette di molti anni fa, cartoline illustrate di luoghi piacentini o italiani in genere con foto e scritta posteriore, cartoline postali di qualsiasi tipo, ricette di cucina scritte a mano o riportate su fogli o quaderni da una nonna o da una parente.

Il materiale

Infine lettere scritte da giovani in leva militare, foto di vecchi oggetti di ogni tipo, anche confinati in cantina e non più usati da tempo, come giocattoli vecchi in legno o di latta o di altro materiale, articoli di giornali quotidiani o di riviste di decine di anni fa, libri anche scolastici di una volta abbandonati in casa da qualche parte, enciclopedie comprate per la famiglia (Motta, UTET, Garzanti ecc.).

Parallelamente è stata avviata una ricerca, negli archivi comunali, sui primi Sindaci dell’immediato dopoguerra sui loro primo provvedimenti verso una situazione catastrofica, sui dati elettorali delle prime libere elezioni amministrative del marzo e sul voto referendario del 2 giugno dell’anno 1946, sulle condizioni economiche dei paesi dopo i gravi danni di guerra.

Tutti i Comuni della Val Nure sono oggetto di indagine e ci si augura che la popolazione possa collaborare fornendo dati, documenti, testimonianze, che saranno tenute in considerazione nel pieno rispetto dei diritti di privacy.

La mostra

I diversi dati raccolti saranno selezionati per allestire una MOSTRA con riproduzioni e oggetti.

Questo dunque è un appello rivolto ai cittadini della Val Nure e a coloro che vi sono appartenuti oppure che abbiano testimonianze relative. Si confida nella collaborazione di tutti per avere risultati di pubblica utilità. E i media e la comunicazione on line sono è lo strumento di informazione e di stimolo principale disponibile verso un’epoca trascurata o dimenticata, perchè precedente il l’inizio del miracolo economico italiano degli anni Sessanta.

Le segnalazioni potranno essere inviate ai seguenti recapiti telefonici: 348 3154018, 339 7540375, 348 3016021, 320 6395186.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy