Tagliaferri (FdI): “Un anno di presenza e risultati. La politica deve rendere conto ai cittadini”

Si è svolta questa mattina, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Cittadella a Piacenza, la conferenza stampa del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, alla sua terza legislatura in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, per la presentazione del bilancio dell’attività istituzionale 2025, primo anno della XII Legislatura.



Il documento illustrato sintetizza il lavoro svolto dal 13 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, con un focus particolare su Piacenza e provincia.



«Ho scelto di presentare oggi un bilancio dell’attività – ha spiegato Tagliaferri – per trasparenza e rispetto verso i cittadini. La politica non può limitarsi ai comunicati: deve rendere conto del lavoro fatto, dei temi seguiti e dei risultati ottenuti».

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i numeri dell’attività consiliare:

54 sedute di Assemblea con 54 presenze;

205 sedute complessive di Commissione;

67 atti di indirizzo (8 ordini del giorno, 59 risoluzioni);

152 atti ispettivi (132 interrogazioni a risposta scritta, 14 orali in Commissione, 6 a risposta immediata);

45 sedute di Ufficio di Presidenza (42 presenze);

26 sedute della Conferenza dei Presidenti di Gruppo (20 presenze).

«I numeri non sono un trofeo – ha sottolineato – ma un indicatore di presenza e metodo. Senza continuità istituzionale non c’è qualità dell’azione politica».

I cinque filoni principali del 2025

Nel documento vengono evidenziati cinque ambiti prioritari:



Sanità e criticità AUSL Piacenza – con richieste di trasparenza, controllo e tempi certi sul nuovo ospedale.

«La sanità pubblica deve essere efficiente e credibile. Su Piacenza servono risposte chiare, non incertezze».



Sicurezza – affrontata con un approccio integrato tra Stato, Regione e Comuni, senza scaricare responsabilità.

«La sicurezza non è uno slogan ma un lavoro quotidiano fatto di prevenzione, regole e collaborazione istituzionale».



Agricoltura, PAC e Mercosur – con la difesa del comparto agricolo e della competitività delle imprese.



Peste suina africana e gestione faunistica (lupi) – con la richiesta di interventi rapidi ed efficaci a tutela delle aziende.



Montagna e aree interne – con la necessità di garantire servizi e opportunità per contrastare lo spopolamento.

La domanda sulla candidatura a sindaco

Nel corso della conferenza stampa è stata posta anche una domanda relativa a un’eventuale candidatura a sindaco di Piacenza.



Tagliaferri ha risposto:

«Capisco la curiosità e il fatto che si inizi a parlare di scenari per il 2027, ma oggi sono qui per rendere conto del lavoro svolto in Regione. Le scelte per le comunali saranno frutto di un percorso serio, di un confronto con il territorio e con la coalizione. In questo momento la mia priorità è fare bene il mio lavoro e dare risposte ai cittadini, senza personalismi».

Conclusione

«Presidiare le istituzioni, portare il territorio dentro la Regione, incalzare la Giunta sui risultati: questo è il metodo che porto avanti dal 2018», ha concluso Tagliaferri. Il documento completo dell’attività consiliare 2025 è disponibile online.

