Il professore della Cattolica, Antonino Barletta, nel Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Bologna

Il professor Antonino Barletta, docente di diritto processuale civile presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, è stato nominato unico componente “laico” del Consiglio giudiziario istituito presso la Corte d’Appello di Bologna, organismo territoriale che affianca il Consiglio Superiore della Magistratura nelle sue funzioni di autogoverno.

Non si tratta di un ruolo formale. Nei Consigli giudiziari si esaminano l’andamento degli uffici, le esigenze organizzative, i carichi di lavoro e le possibili soluzioni per rendere più efficiente il servizio ai cittadini. In questo contesto, la presenza di un rappresentante del mondo universitario consente di integrare l’esperienza della pratica giudiziaria con lo sguardo critico della ricerca e dell’elaborazione giuridica.

La partecipazione dei componenti “laici” (docenti universitari e avvocati) è stata ulteriormente valorizzata dalla recente riforma della giustizia, che ha ampliato il loro apporto nelle attività consultive e istruttorie e nella promozione di iniziative volte a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

L’avvio dell’attività del professor Barletta ha visto una riunione “itinerante” ospitata dal Tribunale di Piacenza: un momento di confronto con i vertici degli uffici del Distretto, con l’Ordine degli Avvocati e con la Procura della Repubblica, prima della convocazione formale del Consiglio.

