Liberali: “Tentativi di screditare il nostro lavoro smentiti nei fatti”. Elezioni: “Guarderemo ai programmi”

Lunedì sera si è riunita l’assemblea dei Liberali Piacentini presso lo studio dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani dopo che l’Associazione ha dovuto lasciare la storica sede di via Cittadella a Piacenza per la volontà della proprietà di vendere l’immobile.

Sono stati trattati, per prima cosa, il prossimo appuntamento del Festival della Cultura della Libertà nel decennale che si terrà nei giorni 13, 14 e 15 marzo prossimi al PalabancaEventi della Banca di Piacenza, ed il referendum sulla giustizia del 22, 23 marzo.

Si è poi passati ad esaminare la situazione politica locale, anche nell’ottica dell’appuntamento elettorale del 2027 per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco.

Allo stato si è ritenuto di tenere fermi i punti programmatici del 2022 che avevano supportato la candidatura a sindaco del compianto avvocato Corrado Sforza Fogliani con la lista dei Liberali Piacentini. Ogni possibilità di apparentamento (in questo momento del tutto prematura) non potrà – si è detto – tuttavia prescindere da programmi caratterizzati, per buona parte, da contenuti di chiara ispirazione liberale.

L’assembla si è chiusa non senza evidenziare che (i pur deboli) tentativi, che in questi giorni si è letti sui media locali, di screditare il lavoro di questi anni dei Liberali Piacentini, sono smentiti nei fatti e nella considerazione che le forze politiche locali stanno loro riservando, e che non potranno certo essere minati da chi mai ha creduto fino in fondo in una politica veramente liberale.

