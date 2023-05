Inchiesta sui presunti appalti truccati, chiuse le indagini

Inchiesta sugli appalti truccati, l’indagine è ufficialmente chiusa e la procura ha inviato agli imputati la notifica che comunica appunto il termine della fase investigativa.

Ora gli imputati hanno venti giorni per presentare le rispettive documentazioni o chiarire punti attraverso accertamenti o interrogatori. Poi partirà il processo. Trentacinque le persone coinvolte nell’indagine: per 11 di loro si erano decise misure di custodia cautelare, nello specifico 4 in carcere e 7 agli arresti domiciliari.