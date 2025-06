L’Arma abbraccia la città, anniversario a Palazzo Farnese: “Reati in calo ma la gente percepisce insicurezza, noi vogliamo essere vicini” – AUDIO, VIDEO, FOTO

Serve un impegno quotidiano per stare vicini alla cittadinanza: a dirlo è Pierantonio Breda il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, durante le celebrazioni di questa mattina del 211° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“Gli indici della delittuosità sono in calo però questo non incide in maniera coerente con quello che è il senso di sicurezza della popolazione che coglie segnali che comunque lasciano preoccupazione. Quindi l’intervento deve essere un intervento di rassicurazione perché la gente ha bisogno di prossimità, ha bisogno di vicinanza, ha bisogno di consiglio, ha bisogno di avere una figura vicina con cui confrontarsi, una figura che rassicuri. È un po’ questo il senso. Al di là degli arresti, al di là delle operazioni di servizio, c’è bisogno di più, di un qualcosa che alle volte non è facilmente quantificabile, ma è tutto racchiuso in quello che è l’impegno del quotidiano. Piccoli gesti, c’è bisogno di normalità”.

IL BILANCIO E I DATI SUI REATI

Quest’anno dunque l’anniversario si è celebrato a Palazzo Farnese e non alla caserma Paride Biselli. “Usciamo dalla caserma. E’ un messaggio che vogliamo lanciare alla cittadinanza: i carabinieri sono in mezzo alla gente, vogliono essere in mezzo alla gente”.

“Inoltre, oggi si chiude anche la mostra su Alberto Araldi, e anche questo vuole essere un segnale: abbiamo voluto ricordare Araldi, un’iniziativa che indica chiaramente il legame forte tra l’Arma e il territorio”.