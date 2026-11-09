Pensioni, carovita e sanità pubblica: assemblee dello Spi Cgil in tutta la provincia verso lo sciopero del 20 novembre

E’ partita a Piacenza e in provincia la campagna di assemblee dello Spi Cgil, aperte a tutti, con l’obiettivo di discutere le rivendicazioni dello sciopero generale del 20 novembre e preparare la partecipazione alla manifestazione cittadina.

Lo Spi Cgil di Piacenza promuove una campagna di incontri nelle leghe territoriali, dal 9 al 19 novembre, mettendo al centro il contrasto al carovita, la piena rivalutazione delle pensioni, la difesa della sanità pubblica e il diritto all’assistenza.

LA NOTA DELLO SPI CGIL

«Il carovita si misura ogni giorno nel carrello della spesa, nelle bollette e nelle spese per curarsi. Per chi vive di pensione, perdere potere d’acquisto significa dover rinunciare a qualcosa di essenziale o fare sempre più fatica ad aiutare figli e nipoti – dichiara Claudio Malacalza, segretario generale dello Spi Cgil di Piacenza –. Chiediamo pensioni dignitose e la piena rivalutazione degli assegni: non si può continuare a considerare i pensionati una voce sulla quale fare cassa. E chiediamo di fermare l’aumento dell’età pensionabile, una questione che riguarda chi oggi lavora e il futuro delle nuove generazioni».

La campagna di assemblee sarà anche un’occasione per discutere le richieste di un fisco più giusto e progressivo, della restituzione del fiscal drag a lavoratori e pensionati e di maggiori investimenti nei servizi pubblici e nelle politiche sociali.

Sanità pubblica e assistenza, l’intervento di Claudio Malacalza

«Difendere una pensione significa anche garantire che una visita, un esame o l’assistenza a una persona non autosufficiente siano accessibili, senza scaricare tutto sulle famiglie – prosegue Malacalza –. Servono risorse per la sanità pubblica, l’assistenza e i servizi sul territorio. È una scelta politica: noi chiediamo di dare priorità ai bisogni delle persone, alla scuola e alla qualità della vita, non al riarmo. Per questo la mobilitazione dei pensionati si unisce a quella di chi chiede salari adeguati, contratti rinnovati, sicurezza sul lavoro e un futuro senza precarietà».

Il calendario delle assemblee Spi Cgil dal 10 al 19 novembre

Il calendario delle assemblee

10 novembre, ore 15: Podenzano, sede Cgil;

Podenzano, sede Cgil; 12 novembre, ore 14.30: assemblea della Lega Spi di Carpaneto a Pontenure, in via Roma.;

assemblea della Lega Spi di Carpaneto a Pontenure, in via Roma.; 13 novembre, ore 14.30: Monticelli, sede Cgi;

Monticelli, sede Cgi; 16 novembre, ore 10: Lega Spi Piacenza 1, Sala Lama;

Lega Spi Piacenza 1, Sala Lama; 16 novembre, ore 15: Castel San Giovanni, sede Cgil;

Castel San Giovanni, sede Cgil; 17 novembre, ore 10: Bobbio, presso Auser;

Bobbio, presso Auser; 17 novembre, ore 14.30: San Nicolò, sede Cgil;

San Nicolò, sede Cgil; 19 novembre, ore 15: Fiorenzuola, sede Cgil.

Sciopero generale del 20 novembre, corteo dalla Camera del Lavoro a piazza Cavalli

«Invitiamo pensionate e pensionati a partecipare alle assemblee e a essere con noi in piazza il 20 novembre – conclude Malacalza –. Le ragioni di chi ha lavorato una vita e quelle di chi studia o lavora oggi si tengono insieme. Difendere il reddito, la salute e i servizi pubblici significa costruire un Paese più giusto per tutte le generazioni».

L’appuntamento per venerdì 20 novembre è alle ore 9 davanti alla Camera del Lavoro di Piacenza, con il concentramento e il successivo corteo verso piazza Cavalli.