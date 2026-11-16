Career Day Cattolica, il 17 novembre a Piacenza oltre cento stand per studenti e laureati

Martedì 17 novembre l’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà il Career Day Cattolica del campus di Piacenza e Cremona. Dalle 9.00 alle 15.30, nella sede di Piacenza in via Emilia Parmense 84, studenti, neolaureati e laureati potranno incontrare direttamente aziende, enti e ordini professionali. Per chi studia nella sede di Cremona è previsto un servizio bus gratuito, che permetterà di raggiungere Piacenza e partecipare alla giornata.

Dal 1999 il Career Day Cattolica è un punto di riferimento per l’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro.

L’area Expo con oltre cento stand

Il cuore della manifestazione resta l’area Expo, che quest’anno ospiterà oltre cento stand, con 71 aziende, 16 associazioni ed enti della pubblica amministrazione, 9 cooperative sociali, 4 ordini professionali e 4 stand dell’Università Cattolica, dedicati a UC International, Jobiri (consulente di carriera digitale), Career Service e a Formazione permanente, Master e Dottorati.

Presso gli stand, studenti e laureati potranno confrontarsi con i recruiter, conoscere le posizioni aperte e presentare la propria candidatura.

Training Point, consulenze individuali in italiano e in inglese

È confermato anche quest’anno il Training Point, che proporrà tre servizi individuali di orientamento professionale, disponibili in italiano e in inglese. Con il CV check sarà possibile ricevere indicazioni utili a migliorare il proprio curriculum, con i LinkedIn Tips valorizzare il proprio profilo online e con le Speed Interview mettersi alla prova in brevi simulazioni di colloquio. I servizi vedranno il coinvolgimento complessivo di 13 tra aziende, enti e associazioni. Presso l’Info Training Point sarà inoltre possibile conoscere tutti i servizi di orientamento e placement dell’Ateneo e le opportunità disponibili durante la giornata.

Saranno presenti anche aree dedicate all’orientamento internazionale, all’inclusione e alla diversità e alla libera professione, con la partecipazione degli ordini professionali. Studenti e laureati potranno anche svolgere colloqui individuali con una psicologa del lavoro.

Torna lo Spazio UC CarER Hub

Dopo il debutto del 2025, torna lo Spazio UC CarER Hub, l’area dedicata all’incontro tra studenti, laureati, imprese ed enti del territorio.

Lo spazio, allestito grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna tramite i fondi europei FSE+ nell’ambito della “ Legge Talenti”, offrirà momenti di orientamento, approfondimenti sui percorsi professionali e occasioni per avviare nuove collaborazioni, con l’obiettivo di attrarre e trattenere i migliori talenti ad elevata qualificazione nel nostro territorio regionale.

Due servizi offerti dello Spazio UC CareER Hub, all’interno del Training Point, saranno Matching e Info Point.

Maggiori informazioni sullo Spazio UC CarER Hub e i due servizi sono disponibili su careerdaycattolica.it/career-day-uc-career-hub

L’incontro conclusivo con Antonio Nemola di EssilorLuxottica

La giornata si chiuderà alle 14.30 in Sala Mazzocchi con l’incontro con Antonio Nemola, Vice President and General Manager Italy and Iberia di EssilorLuxottica, gruppo leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, montature e occhiali da sole. Studenti e laureati avranno così l’opportunità di confrontarsi direttamente con il management di un gruppo internazionale.

Un evento diffuso che connette quattro campus

Il Career Day Cattolica è oggi uno dei principali appuntamenti di placement universitario in Italia. Ogni anno migliaia tra studenti e laureati e centinaia tra aziende, enti e organizzazioni prendono parte alle diverse tappe. Per le imprese è l’occasione di conoscere giovani candidati, mentre studenti e laureati possono incontrare direttamente i recruiter, usufruire dei servizi di orientamento e ampliare i propri contatti professionali.

Dopo il Career Day di Milano del 13 ottobre, la partecipazione alla Fiera Domani Lavoro di Brescia dal 5 al 7 novembre e il Career Day di Roma del 10 novembre, la tappa di Piacenza chiuderà il calendario 2026.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e laureati di università italiane e straniere, previo completamento della registrazione online. Alcuni servizi saranno riservati agli studenti e ai laureati dell’Università Cattolica.

Gli iscritti potranno consultare l’elenco delle aziende presenti e prenotare i servizi disponibili.

Tutte le informazioni su:

www.careerdaycattolica.it

Un’opportunità per fare rete e crescere: Career Day Cattolica Piacenza rappresenta una tappa fondamentale per chi desidera costruire il proprio percorso professionale e rafforzare il proprio network nel mondo del lavoro.