Atletica – Piacenza da applausi: la perla di Palpi in Rappresentativa e le stelle di Ferrara

Un periodo di straordinaria crescita e grandi soddisfazioni per l’Atletica Piacenza, protagonista su più fronti di primissimo piano nel panorama dell’atletica giovanile.

Giovanni Palpi brilla in Regione nel segno di Edoardo Rossi

In prima copertina c’è senza dubbio la splendida prestazione di Giovanni Palpi (classe 2011), che ha avuto l’onore di vestire la maglia neroverde della Rappresentativa Regionale Emilia-Romagna ai Campionati italiani Cadetti di Agropoli (SA) il 4 e 5 Ottobre. Impegnato nei 1200 metri siepi della categoria Cadetti, Palpi ha firmato una prova di grande spessore tattico ed agonistico, conquistando un brillante 7° posto con il tempo di 3:27.20.

Un risultato di altissimo livello che premia il talento dell’atleta e meticolosamente valorizza il gran lavoro svolto dal tecnico Edoardo Rossi. La guida esperta, attenta e costante di Rossi si sta rivelando fondamentale nella crescita dei giovani mezzofondisti e siepisti biancorossi, permettendo loro di esprimersi al meglio e di competere ai vertici regionali.

Ferrara: Petri è Campione Regionale nell’Alto, bene Visentin e Cremona

Accanto alle vetrine della Rappresentativa e dei campionati nazionali, i giovani dell’Atletica Piacenza hanno brillato ai Campionati Regionali Individuali Ragazzi/e, svoltisi a Ferrara lo scorso 4 ottobre 2026.

Leonardo Petri Campione Regionale: Il picco prestazionale porta la firma di Leonardo Petri (2014), che nel Salto in alto Ragazzi ha conquistato un fantastico 1° posto valicando l’asticella a 1,47 metri, titolo di Campione Regionale e medaglia d’oro.

Teresa Visentin nella top 6: Nella Marcia 2000 metri Ragazze, Teresa Visentin (2014) si è mossa con grande tenuta e determinazione, conquistando un ottimo 6° posto con il tempo di 13:01.15, personale di un minuto.

Doppio ottavo posto per Lorenzo Cremona: Molto positiva anche la prova di Lorenzo Cremona (2013), capace di centrare la top 8 in ben due specialità: 8° posto nei 60 metri Ostacoli con il tempo di 10.30 e 8° posto nel Salto in lungocon la misura di 4,40 metri.

Milo Perotti ai nastri di partenza del Trofeo CONI Nazionale

Le buone notizie in casa biancorossa non finiscono qui. Nei prossimi giorni, l’attenzione si sposterà sul palcoscenico nazionale: Milo Perotti gareggerà infatti al Trofeo CONI Nazionale, dove sarà impegnato nella complessa e spettacolare gara del Tetrathlon. Una grande opportunità per Perotti, pronto a misurarsi con i migliori atleti d’Italia della sua categoria.

Un bilancio d’insieme di assoluto rilievo per l’Atletica Piacenza, che si conferma una delle realtà più vive e in salute del territorio.