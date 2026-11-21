Si è conclusa un’intensa operazione di controlli specifici e dedicati al comparto dell’autotrasporto, condotta dalla Polizia Locale di Piacenza.

L’operazione ha visto l’impiego sul campo di una squadra qualificata composta da 10 agenti e 2 ufficiali, posizionati strategicamente in un punto di snodo cruciale per il traffico commerciale, l’area di Via Leccacorvi e della Tangenziale Sud, in direzione dei flussi di accesso alla città.

Tre giornate di verifiche con tecnologie digitali per l’analisi dei tachigrafi

Non un’iniziativa una tantum né una semplice attività di sanzionamento: l’intervento si inserisce in un percorso formativo più ampio, legato alla fornitura di apparecchi tecnologici avanzati e avviato da circa due anni con l’obiettivo di rendere strutturata e continuativa questa tipologia di verifiche.

Le tre giornate si sono infatti configurate come una sessione operativa incentrata sull’utilizzo di moderne tecnologie software e dispositivi digitali per l’analisi approfondita dei tachigrafi: un’attività specialistica che richiede competenze tecniche di alto livello, indispensabili per saper interpretare i dati digitali ed effettuare accertamenti complessi anche su automezzi stranieri.

L’intervento ha così confermato la preparazione specialistica degli agenti piacentini, impegnati quotidianamente nella tutela della concorrenza leale e, soprattutto, della sicurezza stradale.

Tachigrafi manomessi, tempi di guida e riposi non rispettati: le violazioni contestate

I controlli hanno permesso di accertare diverse violazioni alle normative che regolano la circolazione dei mezzi pesanti e la protezione sociale degli autisti.

Tra le infrazioni più gravi contestate figurano il malfunzionamento e la manomissione dei dispositivi di controllo dei tempi di guida, il superamento sistematico dei periodi di guida giornalieri e il mancato rispetto dei riposi prescritti, fattori che incidono in modo drammatico sulla stanchezza al volante e sul rischio di incidenti stradali.

Velocità, abilitazioni professionali e centraline anti-inquinamento

Non sono mancati accertamenti relativi al superamento dei limiti di velocità, all’assenza del certificato di abilitazione professionale, a gravi manomissioni tecniche sulle centraline anti-inquinamento e al mancato rispetto della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.

Il bilancio dei controlli: 20 verbali, 62 punti decurtati e 4 documenti di guida ritirati

Complessivamente, l’attività ha portato all’emissione di venti verbali per violazioni al Codice della Strada e alle normative di settore, alla decurtazione complessiva di 62 punti e al ritiro immediato di 4 documenti di guida ai fini della sospensione.

Sicurezza stradale e autotrasporto, l’impegno della Polizia Locale di Piacenza

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione e del Comando di Polizia Locale verso la sicurezza sulle strade cittadine, un fronte in cui la prevenzione passa necessariamente attraverso il consolidamento delle competenze tecniche degli operatori e il controllo rigoroso sul rispetto delle regole, a garanzia degli autotrasportatori e di tutti gli utenti della strada.