Atletica – Piacenza: un weekend da incorniciare tra il caldo di Grosseto e una pioggia di medaglie regionali

Fine settimana del 27 e 28 giugno intensissimo e ricco di grandi soddisfazioni per l’Atletica Piacenza, impegnata contemporaneamente su due fronti cruciali: i Campionati italiani Allievi a Grosseto e i Campionati regionali Juniores e Promesse. I giovani biancorossi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, sfidando un clima torrido e portando a casa prestazioni di altissimo livello.

A Grosseto, in un contesto reso quasi proibitivo dal clima caldissimo, i due portacolori dell’Atletica Piacenza si sono distinti per caparbietà e determinazione, lottando fino all’ultimo centimetro e secondo. Paolo Boledi, allievo di Edoardo Rossi, ha affrontato con coraggio i 2000 siepi, fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 6’30″23. Una prova di carattere che conferma la sua costante crescita. Poco distante, nel settore lanci, anche Michele Boselli ha fatto valere le proprie doti: guidato dal tecnico Andrea Rinaldi, il giovane atleta ha scagliato il disco alla notevole misura di 47,08 metri.

Mentre gli Allievi lottavano in Toscana, in regione andava in scena una vera e propria dimostrazione di forza della squadra piacentina. Il bilancio finale dei Campionati regionali Juniores e Promesse di Imola (BO) parla di un bottino stellare, composto da 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Tra i neo campioni regionali spicca Giulio Bonino, che ha dominato la gara del salto con l’asta Juniores valicando l’asticella a quota 4,00 metri. Velocità pura, invece, nei 100 metri Promesse, dove Mattia Favari è sfrecciato davanti a tutti conquistando il titolo con il tempo fulmineo di 10″72. Nella stessa gara è arrivato anche uno splendido argento grazie al compagno di squadra Matteo Romiti, che ha bloccato il cronometro a 11″06 firmando una fantastica doppietta biancorossa. Il terzo oro di giornata è arrivato dal settore salti con Ilaria Ricchetti, capace di salire sul gradino più alto del podio nel salto con l’asta Promesse valicando i 2,40 metri. A completare il poker di titoli ci ha pensato Dorothee Tine, che ha regnato nel salto triplo con un balzo da 10,98 metri.

Le soddisfazioni sono continuate con l’argento di Anna Pissarotti, autrice di una gara grintosa sui 400 ostacoli Promesse chiusa in 1’04″55. Per quanto riguarda i bronzi, brilla l’eccellente prestazione nel lancio del martello di Giorgio Corrini. Il giovane atleta ha scagliato l’attrezzo a 52,81 metri, un risultato pesante che funge da perfetto biglietto da visita in vista degli imminenti Campionati italiani U20 in programma a Caorle il 4 e 5 luglio. Il secondo bronzo è stato invece conquistato da Alessia Achilli, salita sul terzo gradino del podio nel salto triplo Promesse con la misura di 9,82 metri.

A dimostrazione della compattezza e della qualità complessiva della squadra sono arrivati anche altri piazzamenti di assoluto rilievo ai piedi del podio. Francesca Zanelli ha sfiorato la medaglia nei 400 Promesse, chiudendo al quarto posto con il tempo di 1’03″2, mentre Zoe Goffredi ha conquistato una convincente quinta posizione nella finale dei 100 metri Promesse fermando le lancette su 13″27.

Questo fine settimana ha dimostrato ancora una volta il valore del settore giovanile dell’Atletica Piacenza: tecnici preparati e atleti capaci di stringere i denti anche nelle condizioni climatiche più difficili. Ora l’attenzione si sposta a Caorle, con il morale e la fiducia ai massimi livelli.

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