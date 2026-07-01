Serie B – Matteo Picarelli è un nuovo giocatore dell’UCC Assigeco Piacenza

UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo annuale, con opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028, con l’atleta Matteo Picarelli, nell’ultima stagione a San Vendemiano.

Classe 2001, Matteo Picarelli è una guardia di 188 cm per 86 kg. Nato a Milano ma cresciuto a Zurigo, completa la trafila giovanile nelle fila dei Zurich Wildcats, esordendo a soli sedici anni nel secondo campionato svizzero e chiudendo la stagione con oltre 14 punti di media. Dopo un’ulteriore annata nelle fila del club elvetico, nel 2019/2020 si trasferisce a Trento, prima di intraprendere il percorso collegiale negli Stati Uniti. Il triennio 2020-2023 lo vede protagonista all’University of Maryland, ritagliandosi progressivamente un ruolo sempre più importante fino a chiudere l’annata da junior a 10.1 punti di media, oltre a conseguire una laurea in Economia Finanziaria, mentre per le successive due annate si trasferisce alla Temple University in Pennsylvania, abbinando anche in questo caso il percorso sportivo a quello accademico con un Master in Business Administration.

Nell’ultima stagione fa ritorno in Italia firmando per la Rucker San Vendemiano, dando il suo contributo in una squadra capace di ottenere 18 vittorie consecutive nel corso della regular season. Chiude il campionato con 9.6 punti, 1.7 rimbalzi e 1.3 assist ad allacciata di scarpe, cifre salite a 12.5 punti nella cavalcata playoff interrotta solo a gara-5 di semifinale. In possesso della doppia cittadinanza italiana e svizzera, ha inoltre vestito la maglia azzurra a livello giovanile ed è oggi nel giro della Nazionale elvetica, con cui ha disputato lo scorso febbraio le qualificazioni ai Mondiali 2027.

Guardia moderna e versatile, dal grande estro offensivo, pericoloso nel tiro da fuori e capace di crearsi soluzioni anche dal palleggio, con le sue qualità tecniche, unite all’esperienza maturata nel corso degli anni, Picarelli aggiunge ulteriore valore al nuovo corso biancorossoblu.

Matteo Picarelli

“Sono davvero contento di questa opportunità, l’Assigeco è una società storica del panorama cestistico nazionale e, fin dal primo contatto, ho avuto ottime sensazioni. Le grandi ambizioni del club sono perfettamente in linea con i miei obiettivi personali. Non vedo l’ora di arrivare per iniziare questa nuova sfida con grande entusiasmo”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Matteo rappresenta perfettamente lo spirito che vogliamo costruire in questa squadra: un ragazzo ambizioso, con grande voglia di lavorare, di migliorarsi e di mettersi in gioco. Alle spalle ha un percorso di alto livello, sia cestistico che umano. In campo è un giocatore capace di costruirsi soluzioni dal palleggio, oltre a essere molto pericoloso dall’arco sia in uscita dai blocchi che piazzato. Siamo convinti possa darci un contributo importante e crescere ulteriormente all’interno del nostro progetto”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Con Matteo aggiungiamo al nostro reparto esterni un giocatore di indiscusso talento. Nelle due sfide contro di noi nell’ultima stagione abbiamo potuto apprezzare le sue qualità, la sua pericolosità offensiva e la sua presenza in campo, che ci ha impressionato. Parliamo di un atleta capace di creare gioco sia per sé che per i compagni, con un grande feeling offensivo. Siamo estremamente contenti di accoglierlo nel nostro roster e di dargli il benvenuto in Assigeco. Non vediamo l’ora di vederlo tra noi per iniziare questa nuova stagione”.

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