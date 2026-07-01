Serie B Interregionale – Bakery Piacenza saluta Armin Korlatovic che vola in Serie A2

Bakery Piacenza saluta Armin Korlatovic, che al termine della naturale scadenza del contratto conclude la propria esperienza in biancorosso. Il lungo classe 2007 proseguirà il proprio percorso in Serie A2, dopo una stagione che ne ha confermato la crescita e il valore.

Arrivato a Piacenza come uno dei prospetti più interessanti della sua annata, Armin ha trovato nel progetto Bakery l’ambiente ideale per compiere un importante percorso di maturazione. La società ha creduto fin dal primo giorno nelle sue qualità, investendo sul suo sviluppo umano e tecnico e accompagnandolo nel delicato passaggio verso il basket senior.

Nel corso della stagione di Serie B Nazionale, Korlatovic ha risposto presente con serietà, dedizione e continuità, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all’interno delle rotazioni. Le 35 presenze stagionali testimoniano la fiducia conquistata sul campo, mentre il suo impatto è cresciuto gara dopo gara grazie a una maggiore maturità, a una fisicità sempre più dominante e alla capacità di reggere il livello di un campionato competitivo come la Serie B Nazionale.

Tra le prestazioni più significative spiccano i 13 punti e 9 rimbalzi nel derby contro Assigeco, i 12 rimbalzi catturati contro Monferrato e una serie di prove che hanno evidenziato il costante salto di qualità del giovane centro, sempre più determinante sotto i tabelloni e sempre più consapevole delle proprie potenzialità. Con l’Under 19 Gold, approdata alle finali Nazionali, è stato eletto nei migliori cinque giocatori della manifestazione, chiudendo con 29.3 punti di media.

Il percorso di Armin rappresenta ancora una volta la volontà del Bakery Basket Piacenza di investire sui giovani talenti, offrendo loro un contesto capace di valorizzarli e prepararli ai livelli superiori. La sua crescita è motivo di orgoglio per tutta la società e conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico e dall’intero ambiente biancorosso.

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