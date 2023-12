Ausl Piacenza nuovi riscuotitori per il pagamento dei ticket efficienza e velocità

Ausl Piacenza nuovi riscuotitori pronti ad entrare in servizio. Parola d’ordine semplificare, soprattutto la vita dei cittadini nel rapporto con l’Azienda Usl di Piacenza. Da tempo il servizio per l’Accesso e relazioni con l’utenza sta lavorando in questa direzione, mettendo a disposizione degli utenti strumenti sempre più smart che mirano ad accorciare i tempi di attesa, evitare di recarsi di persona agli sportelli e ampliare le possibilità di accesso ai servizi dal proprio cellulare.

Ausl Piacenza nuovi riscuotitori veloci, sicuri ed efficenti

Da qualche settimana è attivato un altro tassello del piano aziendale InnovaUtenza: sono infatti sostituiti tutti i riscuotitori per il pagamento dei ticket sanitari. Con un importante investimento dell’Azienda, sono introdotti e installati modelli più veloci, sicuri ed efficienti poiché utilizzano un sistema di riconoscimento digitale del bollettino e un sistema di gestione della pratica che azzera il margine di errore nella quota da versare o di problemi nell’operazione.

Come funzionano

La macchina riconosce attraverso uno scanner il bollettino da pagare ed evidenzia la quota da versare; è possibile utilizzare bancomat o carta di credito in maniera immediata senza rischio di errore umano. I nuovi modelli di riscuotitori sono installati con una pianificazione capillare per sodisfare le esigenze dei cittadini.

Ausl Piacenza nuovi riscuotitori dove trovarli

A Piacenza si trovano all’ingresso del nucleo antico dell’ospedale in via Taverna 49, al polichirurgico nell’atrio dell’ingresso principale, agli sportelli Cup di piazzale Milano 2, al Centro salute donna di piazzale Torino 7 e nell’edificio 4 del nucleo antico dell’ospedale di Piacenza. Al presidio ospedaliero di Fiorenzuola è installata una postazione nell’edificio di via Roma 33, così coma a Castel San Giovanni in viale 2 Giugno 1.

Obiettivo

“L’obiettivo dell’Ausl di Piacenza – evidenzia Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’Accesso e relazioni con l’utenza – è essere sempre più vicini al cittadino Voglio ricordare il servizio ZeroCoda, che permette di accedere al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni con un appuntamento preso on line in modo molto semplice e veloce, e di poter prendere appuntamento per il ritiro dei farmaci alla Distribuzione diretta dell’ospedale di Piacenza evitando lunghe file in attesa del proprio turno”.

I servizi

“Il portale per scegliere o cambiare il medico o il pediatra di famiglia, inoltre, è un servizio on line facile e sicuro – continua Fugazzi – per evitare code agli sportelli che gli utenti apprezzano. Senza dimenticare la possibilità di ritirare gli esiti degli esami del sangue direttamente in farmacia con orari quindi molto più elastici e affini alla vita delle persone che lavorano. Iniziativa a cui si è affiancata quella di ritiro e consegna dei campioni per lo screening colon retto nelle Farmacie convenzionate, altro servizio che la cittadinanza sta apprezzando particolarmente, che vuole agevolare l’adesione a questo importante strumento di intercettazione precoce dei tumori al colon retto e al contempo garantire ai cittadini un accesso al servizio sempre più ampio”.