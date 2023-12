Scherma – A Piacenza i Campionati regionali di spada a squadre

Il Comitato Regionale Emilia Romagna, in collaborazione con l’A.S.D. “Circolo della Scherma G. Pettorelli” di Piacenza patrocina e indice il Campionato Regionale Assoluto Emilia Romagna di Spada a Squadre Maschile e Femminile per l’anno 2023/2024.

Il Comitato Regionale FIS Emilia Romagna, d’intesa con la Società organizzatrice, si riserva peraltro di apportare ai dettagli della manifestazione tutte le modifiche ritenute indispensabili per la sua migliore riuscita o per inderogabili esigenze di ordine superiore.

La Società organizzatrice declina inoltre ogni responsabilità in caso d’incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione stessa.

Le gare saranno organizzate, su delega tecnica e logistica del Comitato Regionale FIS Emilia Romagna, dall’A.S.D. “Circolo della Scherma Pettorelli” di Piacenza e si terranno in prova unica a Piacenza presso il Palazzetto dello Sport di via F.lli Alberici (GPS 45.045258, 9.691554) secondo il seguente programma:

SPADA MASCHILE: sabato 9 dicembre 2023

9:00 – 09:30 concentramento e conferma iscrizioni

10:00 inizio gara

SPADA FEMMINILE: domenica 10 dicembre 2023

9:00 – 09:30 concentramento e conferma iscrizioni

10:00 inizio gara

Scherma a Piacenza – Calendario e iscrizioni

Termine per l’iscrizione delle squadre A e per la candidatura nelle liste d’attesa (ved. Regolamento): ore 12 di sabato 2 dicembre 2023

Comunicazione alle Società interessate circa l’eventuale ammissione delle squadre iscritte nelle liste d’attesa: ore 12 di domenica 3 dicembre 2023

Termine per la conferma dell’iscrizione delle squadre candidate nelle liste d’attesa: ore 12 di mercoledì 6 dicembre 2023

Scherma a Piacenza – Modalità e costi

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via @mail all’indirizzo: presidente@schermaemiliaromagna.it

Il costo di iscrizione per ciascuna Società è fissato in Euro 50 per la prima squadra partecipante; per le eventuali ulteriori squadre il contributo è fissato in Euro 40. Il versamento delle quote dovrà essere effettuato presso la sede di gara all’atto della conferma dell’iscrizione.

Concentramento

Gli atleti e i tecnici ammessi dovranno presentarsi all’orario previsto nel programma. Non sono ammessi ritardi; coloro che non saranno presenti all’orario indicato verranno cancellati dalla prova.

Tecnici

L’accesso dei Tecnici al parterre sarà possibile esclusivamente accreditandosi su https://forms.gle/PZfz5pVRJzGjCuW56

Si ricorda che è concesso l’accredito di 1 (uno) Tecnico ogni squadra partecipante. Ad ogni persona autorizzata sarà consegnato un pass, strettamente personale, che consentirà l’accesso sul campo gara. L’accesso sul campo di gara è consentito ai soli partecipanti e personale di gara (arbitri, medico, Direzione di Torneo ecc.).

Non sono ammesse nel parterre persone non accreditate e/o altri accompagnatori ACCESSO AL PUBBLICO: è consentito l’accesso del pubblico nelle tribune del Palasport fino al raggiungimento della capienza massima delle stesse.

Note logistiche

Sul posto saranno allestite dieci pedane e sarà disponibile il tecnico delle armi.

Scherma a Piacenza – Regolamento di gara

Art. 1 – Requisiti di ammissione

Sono ammesse alla manifestazione tutte le Società iscritte al Comitato Regionale FIS dell’Emilia Romagna fino ad un numero massimo di 20 squadre per la prova maschile e di 16 squadre per la prova femminile. In caso le iscrizioni eccedessero tale limite le squadre verranno selezionate sulla base della loro posizione nelle Serie a Squadre Nazionali per l’anno agonistico 2023/2024.

Art. 2 – Liste di attesa

Con il fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione viene peraltro stabilito che oltre alla Squadra principale (squadra A) ogni Società potrà candidare alla partecipazione ulteriori squadre, che verranno iscritte ad una lista d’attesa cui si attingerà nel caso in cui il numero di Società iscritte risulti inferiore al massimo previsto.

Le eventuali squadre da ripescare saranno selezionate sulla base del criterio di cui al secondo periodo dell’art. 1 fino a raggiungere il numero complessivo; le squadre B di ogni Società avranno comunque la precedenza sulla candidatura di eventuali squadre C.

Art. 3 – Composizione delle squadre

Ogni Società dovrà indicare all’atto dell’iscrizione la composizione di ogni squadra che comprenderà un numero di atleti da 3 a 5, regolarmente tesserati alla FIS come atleti e appartenenti alle Categorie Cadetti o superiori. Per i cambi durante ogni incontro verrà seguito il vigente Regolamento FIS per le gare a squadre. In caso di più squadre iscritte della stessa società gli atleti non saranno intercambiabili fra le squadre.

Art. 4 – Formula di gara

Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi da 3-4 squadre che si affronteranno con formula a staffetta in incontri di 9 frazioni con un massimo di 45 stoccate secondo il vigente Regolamento FIS per le gare a squadre; la composizione dei gironi sarà definita con precedenza di tutte le Squadre A in base al criterio di cui al secondo periodo dell’art. 1; in base allo stesso criterio saranno ordinate a seguire anche le eventuali Squadre B e poi C.

Al termine della fase a gironi sarà stilata la classifica avulsa e alla successiva fase ad eliminazione diretta saranno ammesse tutte le squadre classificate. Le perdenti delle due semifinali si confronteranno nella finale per il 3° e 4° posto mentre le vincenti disputeranno la finalissima per il Titolo di Campione Regionale Assoluto di Spada Maschile/Femminile a squadre 2023/2024. Le posizioni dal 5° posto in poi verranno determinate sulla base della classifica avulsa della fase a gironi. Saranno premiate le prime tre squadre classificate.

Art. 5 – Rinvio alle Norme federali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti Norme FIS se e in quanto applicabili.