L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 12 dicembre 2025. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente.
Ausl, sciopero per l’intera giornata del 12 dicembre
