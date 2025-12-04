Placentia Half Marathon tra l’iscrizione alla 29^ edizione e il trentennale dalla “Maratona Bianca”

La Placentia Half Marathon informa che sabato 6 dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, gli organizzatori saranno presenti presso la sede di Progetto Vita e ASD Placentia, in Via Martiri della Resistenza 2/b (Piacenza), per una mattinata dedicata ai tesseramenti FIDAL 2026, al rinnovo o alla nuova iscrizione all’ASD Placentia, e alle iscrizioni alla 29^ Placentia Half Marathon e alla Staffetta PHM.
Il punto informativo sarà a disposizione anche per fornire chiarimenti, presentare le novità della 29^ edizione e offrire supporto a chi desidera avvicinarsi alla manifestazione o alle attività dell’associazione.
Verso un anniversario speciale: il 30° della “Maratona Bianca”
Il 6 gennaio 2026 ricorrerà una data particolarmente significativa per la città di Piacenza e per migliaia di persone che, negli anni, hanno partecipato o collaborato alla Placentia Marathon: il 30° anniversario della prima edizione, la storica corsa del 6 gennaio 1996, ricordata da tutti come la “Maratona Bianca”.
Quella mattina, sotto una nevicata eccezionale, prese il via da Largo Anguissola il primo grande evento podistico della città, destinato a diventare un progetto sportivo e sociale unico in Italia. Da quel giorno sono passati trent’anni di emozioni, durante i quali oltre 53.000 persone hanno vissuto la partenza o l’arrivo delle diverse edizioni della maratona e delle gare collegate: la mezza maratona, la 30 km, la 10 km, le camminate, le corse studentesche, le prove dedicate alle persone con disabilità, le gare di Hand Bike, SkyRoll, pattinatori e molte altre iniziative che nel tempo hanno arricchito un programma sempre più vasto e inclusivo.
Il percorso è cambiato più volte, adattandosi alla città e alla sua viabilità, ma lo spirito della manifestazione è rimasto lo stesso: sport, solidarietà, comunità. Quella prima partenza, certificata da un misuratore internazionale come previsto dai regolamenti FIDAL, ha dato origine a una storia che ha coinvolto scuole, famiglie, volontari, associazioni, istituzioni e migliaia di appassionati di ogni età.
In vista del 30° anniversario, la Placentia Half Marathon e l’Amministrazione comunale di Piacenza stanno lavorando per individuare la forma più adatta per ricordare e valorizzare quel momento fondativo. Al momento non è possibile anticipare decisioni specifiche, ma c’è la volontà condivisa di rendere omaggio a un capitolo importante della storia sportiva della città e a tutti coloro che ne sono stati protagonisti.
Il 6 gennaio sarà quindi un’occasione per rivivere ricordi, celebrare un traguardo simbolico e ritrovarsi attorno a un’esperienza che in trent’anni ha unito generazioni diverse.