Confapi Industria, il 20 maggio seminario “Management e strategie per le PMI”

Il tessuto economico delle pmi affronta oggi sfide complesse che richiedono visione strategica e risposte tempestive. Ecco il senso con cui Confapi Industria Piacenza e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Piacenza promuovono il seminario “Guidare il cambiamento: management, consulenza e strategie per la PMI” in programma mercoledì 20 maggio alle ore 17:30 nella sede di Confapi Industria Piacenza in via Daria Menicanti 1.
L’evento, introdotto dai saluti di Gianluca Poggioli (presidente Confapi Giovani Piacenza) e Roberta Grazioli (vicepresidente UGDCEC Piacenza), si articolerà in due panel focalizzati sulla sinergia tra professionisti e impresa.
Il primo dibattito approfondirà il legame tra commercialista e temporary manager e le loro competenze complementari: Damiano Dordi illustrerà il ruolo del temporary management, chiamato ad affiancare l’imprenditore nelle decisioni strategiche, nella crescita e nei momenti di discontinuità. Con il presidente di UGDCEC Piacenza Fabio Maggi, il focus si sposterà poi sull’integrazione tra governance e gestione, delineando il commercialista come advisor strategico nell’inserimento di figure manageriali.
Il secondo confronto analizzerà il ruolo del commercialista nelle operazioni strategiche aziendali: l’intervento vedrà partecipare la commercialista Maria De Martino e l’imprenditore Carlo Alberto Archilli (presidente di Provide Solution S.r.l.) e offrirà l’opportunità di esaminare la pianificazione finanziaria, la costruzione di piani industriali e le ristrutturazioni societarie.
Un’occasione fondamentale per gli imprenditori locali che desiderano acquisire strumenti operativi e manageriali per affrontare l’evoluzione dei mercati attraverso una solida e sinergica collaborazione professionale.