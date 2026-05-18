Piacenza capitale europea della cultura 2033, primo tappa del percorso a Palazzo Farnese

Domani, martedì 19 maggio a Palazzo Farnese prenderà ufficialmente il via il percorso di candidatura di Piacenza a Capitale Europea della Cultura 2033. Alle ore 19 la città è invitata a partecipare all’incontro pubblico “Capitali a confronto.

Dialogo con i protagonisti del cambiamento”, con tre ospiti che hanno vissuto da protagonisti esperienze decisive per le Capitali Europee della Cultura: Paolo Verri (Matera 2019), Romina Kocina (GO!2025 Nova Gorica/Gorizia) e Rossella Tarantino, esperta del programma ECoC ed ex valutatrice della Commissione Europea.

Sarà il primo momento pubblico di un percorso che vuole coinvolgere la città fin dall’inizio, mettendo insieme cultura, partecipazione, idee e visione europea. Dopo Matera 2019 e Nova Gorica/Gorizia 2025, nel 2033 il titolo tornerà a una città italiana. Piacenza vuole esserci. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza: martedì 19 maggio, ore 19, Palazzo Farnese.

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