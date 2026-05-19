Lite in Largo Erfurt, ancora grave il 53enne colpito da un pugno. In carcere l’aggressore

E’ ancora in coma l’uomo di 53 anni rimasto ferito al culmine di una lite. Il suo aggressore, invece, è in carcere alle Novate. Parliamo della rissa avvenuta in Largo Eerfurt la sera del 17 maggio. Il 38enne ucraino è accusato di lesioni personali gravissime ai danni del connazionale di 53 anni.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il più anziano sarebbe stato colpito da un pugno al culmine di un episodio ancora al vaglio delle forze dell’ordine.
L’uomo aggredito era caduto violentemente a terra riportando gravissime conseguenze e andando persino in arresto cardiaco.
Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.