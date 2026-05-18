Tennistavolo – I giovani Ashyrova e Calarco (Cortemaggiore) campioni nel doppio misto ai regionali assoluti

18 Maggio 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Tennistavolo
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Dopo l’assegnazione dei titoli regionali di 4ª, 5ª e 6ª categoria, sempre a San Felice sul Panaro si sono disputati e assegnati i titoli regionali assoluti 2026, sia maschili che femminili.

In palio i titoli regionali di singolo, doppio e doppio misto.

Per il Tennistavolo Cortemaggiore è arrivato il titolo regionale nel doppio misto con i giovani Pietro Calarco e Anastasia Ashyrova.

Nel doppio maschile, invece, Alex Sazonov e Lorenzo Armani hanno conquistato la medaglia d’argento.

Ottimo risultato anche per Anastasia Ashyrova, che nel singolo femminile assoluto ha ottenuto la medaglia di bronzo.

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