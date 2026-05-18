Rugby – II Torneo “La Primogenita” U14: 250 piccoli rugbisti in festa sul campo di Rugby Lyons

Un’edizione del Torneo “La Primogenita” Under 14 viene consegnata agli annali con una giornata ricca di mete e divertimento per gli oltre 250 piccoli rugbisti coinvolti sui campi di Rugby Lyons in via Rigolli. A trionfare in grande stile è il GISPI Prato, vero mattatore del torneo che ha piegato l’Omnia Piacenza Rugby in finale per 5 mete a 0, dopo aver concluso il girone da imbattuto.
Nella mattinata le 12 squadre in campo si sono divise in due gironi che hanno avuto come base il “Guarnieri” della Sede Lyons e il campo “Bertolini” di via Bagarotti. Nel Girone 1 dominio totale del GISPI Prato, che conquista il primo posto con 21 mete segnate e una sola subita in cinque gare, mentre nel girone 2 l’Omnia la spunta per differenza mete sul Sondalo con le due squadre che chiudono a quota 20 punti in classifica. Dopo una pausa per ricaricare le pile grazie al sostanzioso terzo tempo Lyons, nel pomeriggio vanno di scena le finali, con le squadre che si scontrano con le formazioni del girone opposto in base alla classifica. Nei piani alti, Sondalo beffa i Lyons per il terzo posto per 2-1, mentre nella finalissima non c’è storia con il netto successo del Prato.
Un’altra grande giornata di rugby per la società bianconera, che ha ospitato una rassegna di alto livello in cui tutte le squadre si sono espresse al meglio e si sono complimentate per l’organizzazione, nonostante le difficoltà di dover dislocare le gare su due campi distanti. Un grosso ringraziamento va a tutta la macchina di volontari Lyons e agli arbitri ufficiali messi a disposizione dal Comitato Regionale Emilia-Romagna.
II Torneo “La Primogenita” – I Risultati
Fase Qualificazione
Girone 1
1) GISPI Prato 24 pt
2) Emilbanca Lyons 15 pt
3) Lyons Settimo 12 pt
4) AS Rugby Milano 10 pt
5) Rugby Mirano 1 5 pt
6) Rugby Noceto 3 pt
Girone 2
1) Omnia Piacenza Rugby 20 pt (+16 differenza punti)
2) Polisportiva Sondalo 20 pt (+15)
3) CUS Milano 10 pt (-1)
4) Rivoli Rugby 10 pt (-8)
5) VII Rugby Torino 9 pt
6) Rugby Mirano 2 1 pt
Finali
Rugby Noceto v Mirano 2 0-3
Mirano 1 v VII Rugby Torino 0-2
AS Rugby Milano v Rugby Rivoli 3-2
Lyons Settimo v CUS Milano 2-1
Emilbanca Lyons v Polisportiva Sondalo 1-2
GISPI Prato v Omnia Piacenza Rugby 5-0
Classifica finale
1) Gispi Prato
2) Omnia Piacenza Rugby
3) Polisportiva Sondalo
4) Emilbanca Lyons
5) Lyons Settimo
6) CUS Milano
7) AS Rugby Milano
8) Rugby Rivoli
9) VII Rugby Torino
10) Mirano 1
11) Mirano 2
12) Rugby Noceto