Auto urta una bicicletta sulla Statale 45 a Rivergaro, ferito il ciclista

Questa mattina a Rivergaro, lungo la Strada Statale 45, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e una bicicletta. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura ha urtato il ciclista, provocandone la caduta sull’asfalto.
Nell’impatto, l’uomo ha riportato alcune ferite, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto è intervenuto il personale della Pubblica Assistenza di Travo, che ha prestato le prime cure al ferito e ha provveduto al suo trasferimento per ulteriori accertamenti.
A seguito dell’incidente, sono giunti sul luogo anche i carabinieri di Bobbio e Rivergaro, impegnati nei rilievi e nelle verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.