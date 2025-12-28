Pomeriggio al lavoro per i vigili del fuoco: incendio in una villetta di Trevozzo e in una lavanderia automatica di Piacenza

Fiamme in un’abitazione di Trevozzo, frazione del Comune di Alta Val Tidone.
Il rogo è divampato nel seminterrato di una villetta a due piani. Il fumo ha rapidamente invaso i locali, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per estinguere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.
Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.
INCENDIO IN UNA LAVANDERIA AUTOMATICA
A Piacenza, invece, i pompieri sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di una lavanderia automatica in via Locati. In quel caso le fiamme sono scaturite a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico. Sul posto, in questo caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.
In entrambi i casi non si registrano feriti o intossicati.