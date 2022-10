Bus urbani gratuiti per i residenti piacentini over 70, tutte le informazioni per ottenere l’abbonamento

Dal 14 ottobre 2022 sarà possibile richiedere l’abbonamento gratuito per i bus urbani, riservato alle persone residenti a Piacenza che hanno già compiuto i 70 anni di età e non siano già in possesso di un abbonamento in corso di validità per il servizio urbano.

L’abbonamento si richiede alla biglietteria SETA in via Colombo 3, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, 8.30 – 12 e 14.30 – 17 (con tempi di attesa prevedibilmente più lunghi nei primi e ultimi giorni del mese).

Per l’emissione dell’abbonamento, i cittadini interessati devono compilare il modulo di richiesta (disponibile alla biglietteria di SETA o sul sito www.comune.piacenza.it) e presentare un documento d’identità, il codice fiscale, una fotografia formato tessera recente (non più vecchia di sei mesi) e – per la prima emissione – 5 euro per la tessera Mi Muovo dedicata all’iniziativa, sulla quale viene caricato l’abbonamento.

L’abbonamento viene rilasciato al momento della richiesta e dura un anno dall’emissione. La scadenza è indicata sulla ricevuta di emissione e viene visualizzata sul lettore dei biglietti presente sui bus ogni volta che si appoggia la tessera.

La richiesta di rinnovo va effettuata sempre alla biglietteria di SETA, in prossimità della scadenza. La tessera Mi Muovo Senior Bus (su cui è caricato l’abbonamento) dura cinque anni; la scadenza è indicata sulla card. Non occorre quindi acquistare una nuova tessera ad ogni rinnovo dell’abbonamento, ma non è possibile usare la tessera per caricare abbonamenti o servizi diversi da Senior Bus.

La richiesta può essere consegnata da un delegato, che dovrà portare in biglietteria il modulo già compilato e firmato dal richiedente, nonché gli altri documenti necessari per l’emissione.

Come si usa: la tessera su cui è caricato l’abbonamento va convalidata (appoggiata sul lettore dei biglietti) ad ogni salita sui mezzi.

Per maggiori informazioni

Comune di Piacenza https://www.comune.piacenza.it/seniorbus

Centralino tel. 0523 492 111 – email urp@comune.piacenza.it

Biglietteria SETA

Call center 840 000 216 – www.setaweb.it/pc

Casi particolari