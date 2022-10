Nota i ladri fuggire da una villa, automobilista chiama i carabinieri e insegue i malviventi

Nota i ladri uscire da un’abitazione e li segue mentre avverte i carabinieri. I fatti sono accaduti alcune sere fa a Gragnano. Un uomo stava percorrendo via Roma in auto quando ha notato un gruppo di persone con il volto travisato uscire in fretta e furia da una villetta per poi scappare a bordo di una vettura. Il passante ha chiamato i carabinieri comunicando modello e targa dell’auto con a bordo la banda di malviventi: questi ultimi a un certo punto hanno accelerato facendo perdere le proprie tracce ma le informazioni raccolte dall’automobilista potrebbero essere utili agli inquirenti in fase di indagine. Per quanto riguarda il furto, i ladri avevano approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi all’interno dell’abitazione.