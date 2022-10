Attese fino a mezz’ora al passaggio a livello di località Caserma, Galvani: “Situazione insostenibile”. E i residenti chiamano Capitan Ventosa

Attese a volte anche di mezz’ora al passaggio a livello tra Rottofreno e Santimento. Qualche automobilista sfinito da queste perdite di tempo deve aver contattato il tg satirico Striscia la Notizia: la redazione del programma ha inviato sul posto Capitan Ventosa che ha raccolto le testimonianze di residenti e passanti. La notizia è stata accolta con favore dal sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, che ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Nella mattinata di oggi Capitan Ventosa ha stazionato per alcune ore al Passaggio a livello in località La Caserma! Spero che anche i media, insieme all’intervento del Comune e del Prefetto di Piacenza possano definitivamente far capire alla Società RFI che la situazione è veramente insostenibile!”.