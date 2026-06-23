Premio Difesa e sicurezza, anche tre militari del Genio Pontieri insigniti a Modena

Nei giorni scorsi la Città di Modena ha ospitato con grande partecipazione la 14ª Edizione del Premio Difesa e Sicurezza Emilia Romagna. L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione di Volontariato Andromeda, si è confermato un appuntamento di rilievo non solo locale ma nazionale, estendendo quest’anno le proprie attività ed i riconoscimenti a Toscana, Sicilia e Lombardia.

Premiati anche tre militari del Secondo Reggimento Genio Pontieri. Si tratta di Walter de Iorio, Matteo Mariotti e Ciro Rezoagli.

L’iniziativa

L’iniziativa nazionale ha ottenuto il prestigioso Patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. L’evento modenese ha avuto anche il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena. Inserita nel calendario delle manifestazioni cittadine di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, la giornata ha celebrato il valore solidaristico, lo spirito di sacrificio e l’impegno civile dimostrati da donne e uomini in divisa che si sono distinti per azioni meritorie anche al di fuori delle strette attività di servizio.

Le celebrazioni hanno interessato Piazza Roma, l’ampio spazio antistante il Palazzo Ducale, che ha ospitato una ricca Mostra Statica Interforze. I cittadini e i numerosi visitatori hanno potuto ammirare da vicino i mezzi speciali e i gazebo informativi di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e 118, scoprendo il lavoro quotidiano e le tecnologie al servizio della Sicurezza e del Soccorso Pubblico.

L’evento

L’evento è poi proseguito presso il Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare, con una serata di gala inaugurata dal saluto del Comandante dell’Accademia Militare di Modena, il Generale di Divisione Stefano Messina e accompagnata dall’Orchestra Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal Coro del Conservatorio “Giovan Battista Martini” di Bologna, che hanno incantato la platea durante le premiazioni eseguendo brani di George Bizet, Henghel Gualdi, Domenico Modugno, Ennio Cannio, Monty Norman, Ennio Morricone, Giuseppe Verdi e Piero Piccioni.

A metà serata un Militare – Trombettiere dell’Esercito Italiano ha suonato Il Silenzio in Memoria di tutti i Caduti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

I riconoscimenti

I riconoscimenti, Medaglia e Attestato di Benemerenza, sono stati consegnati dai Presidenti delle Associazioni più rappresentative del territorio modenese al Personale segnalato dai propri Comandi per particolari atti meritori di servizio e di solidarietà finalizzati a garantire la Sicurezza e la Civile Convivenza, a salvaguardia della vita umana.

Sono stati premiati personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, del 118 e Personale Medico.

Per l’Esercito Italiano i militari sono stati insigniti per il costante e concreto impegno a supporto della ricerca medica e scientifica, per l’esemplare sensibilità sociale verso le persone in condizioni di fragilità e per azioni di eroico altruismo, tra cui il salvataggio di bambini in procinto di annegare e il disinnesco di pericolosi ordigni bellici a tutela dell’incolumità pubblica.

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