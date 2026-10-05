Autunno, una storia a quattro voci l’8 ottobre alla Rosso Tiziano

Un nuovo appuntamento con i Giovedì della Rosso Tiziano per attraversare l’autunno piacentino attraverso quattro voci, quattro sguardi e quattro modi diversi di raccontare. Appuntamento l’8 ottobre alle ore 17.

Patrizia Anselmi, Nadia Cocco, Luigi Centenaro e Giorgio Lambri ci accompagneranno in un pomeriggio fatto di ricordi, aneddoti, testimonianze e racconti, alla ricerca di quell’autunno che non è soltanto una stagione, ma un insieme di atmosfere, gesti, sapori, tradizioni e memorie profondamente radicate nella nostra terra.

Patrizia Anselmi e Nadia Cocco si alterneranno nel ricordo affettuoso di Carmen Artocchini, già protagonista di una sezione della mostra in corso. Attraverso letture, aneddoti e il racconto delle sue pubblicazioni ed articoli dedicati alla stagione, emergerà non soltanto una bibliografia, ma un vero modo di conoscere e vivere il territorio: le tradizioni, la cucina, le usanze e quell’atmosfera tutta piacentina che Artocchini ha saputo osservare, raccogliere e raccontare.

Giorgio Lambri ci porterà invece nel cuore più conviviale dell’autunno, quello della tavola e del calice. Al centro del suo intervento saranno infatti la cucina e il vino: dai piatti della tradizione ai rituali della vendemmia, un percorso attraverso sapori, consuetudini e atmosfere di una stagione che, più di ogni altra, si potrebbe definire “la stagione del vino”.

E poi c’è la “Pianura Pagana” raccontata da Luigi Centenaro: un territorio in cui molte delle tradizioni legate ad Halloween, alla festa dei Morti e alle festività autunnali affondano radici molto più profonde di quanto si potrebbe immaginare. Un racconto che passa attraverso figure, riti e consuetudini: dal “Re dal Biss” alla nascita del “Dolcetto o scherzetto”, fino a tutto ciò che ancora sopravvive, trasformato o dimenticato, nell’autunno della nostra pianura.



Quattro percorsi diversi che finiscono per incontrarsi nello stesso luogo: l’autunno piacentino.