“Oltre 2,2 milioni di euro per un servizio proseguito per più di cinque anni dopo la scadenza del contratto originario, con ANAC che rileva diverse criticità nella gestione dell’affidamento. E ancora, interrogativi su un declassamento dell’AUSL di Piacenza come stazione appaltante e sulla sua qualificazione per le procedure di partenariato pubblico-privato, proprio mentre si guarda alla realizzazione del nuovo ospedale”.

Così Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, a commento dell’interrogazione appena depositata, con cui chiede al Sindaco e alla Giunta di fare chiarezza sui rilievi formulati da ANAC nei confronti dell’AUSL di Piacenza e sulla qualificazione dell’Azienda quale stazione appaltante.

Nuovo ospedale di Piacenza, i dubbi sulla qualificazione dell’AUSL come stazione appaltante

“La questione della qualificazione dell’AUSL come stazione appaltante – spiega la capogruppo – merita particolare attenzione, soprattutto alla luce del progetto del nuovo ospedale. Sono infatti emerse notizie circa possibili criticità nell’aggiornamento dei requisiti richiesti da ANAC nel corso del 2026 ed un’eventuale revisione dei livelli di qualificazione. Non solo, verificando sul sito ufficiale di Anac, si può direttamente cogliere l’assenza della qualificazione per le procedure di partenariato pubblico-privato. Un interrogativo tutt’altro che secondario, soprattutto considerando le modalità con cui si intenderà procedere alla realizzazione del nuovo ospedale”.

Partenariato pubblico-privato, Soresi chiede chi gestirà la procedura

“Com’è noto, infatti, prosegue Soresi, l’AUSL intende ricorrere alla formula del partenariato pubblico-privato: è allora necessario sapere, alla luce di quanto emerge consultando il sito ufficiale di ANAC, quale soggetto sarà chiamato a gestire la procedura. Non possiamo permetterci che eventuali criticità nella qualificazione dell’Azienda finiscano per rendere necessario delegare a un altro soggetto la gestione di un’operazione così importante. Tanto più considerando le numerose perplessità già emerse proprio sulla scelta del partenariato pubblico-privato, una formula che ha sollevato un ampio dibattito in città, sia per il peso economico dell’intervento privato, sia per le ricadute che potrebbe avere sul futuro della sanità piacentina. Non possiamo aggiungere ulteriori elementi di incertezza a una partita che riguarda il futuro di tutti i cittadini”.

Delibera ANAC 415 del 21 ottobre 2026: i rilievi sul servizio affidato a Cascina Clarabella

L’interrogazione affronta anche i rilievi contenuti nella deliberazione ANAC n. 415 del 21 ottobre 2026, che ha acceso i riflettori sulla gestione, da parte dell’AUSL, del servizio di integrazione socio-lavorativa e dell’appartamento di gruppo rivolto agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, affidato al Consorzio Cascina Clarabella.

Contratto scaduto nel 2021 e prosecuzioni fino al 2026: oltre 2,2 milioni di euro

Commenta l’esponente di Fratelli d’Italia:

“Parliamo di un contratto originariamente sottoscritto nel 2011 e scaduto il 31 maggio 2021, che sarebbe stato mantenuto in essere con il medesimo operatore economico fino al 31 dicembre 2026, attraverso una successione di provvedimenti di prosecuzione, per un importo complessivo stimato di oltre 2,2 milioni di euro. ANAC ha rilevato l’assenza di una valida clausola contrattuale di proroga e la mancata tempestiva attivazione di una nuova procedura di gara. Non solo: c’è un ulteriore elemento che merita particolare attenzione: la componente contrattuale relativa all’appartamento di gruppo, destinato agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, non sarebbe stata attivata. Le risorse inizialmente previste per questa attività sarebbero invece state impiegate per attività agricole, vitivinicole e agrituristiche, senza che risultasse adeguatamente documentata la verifica della loro compatibilità con l’oggetto del contratto. Anche la documentazione relativa ai controlli sull’effettiva esecuzione del servizio è stata oggetto di rilievi”.

Le richieste al Sindaco, alla Giunta e alla Regione Emilia-Romagna

Con l’interrogazione, Soresi chiede quindi al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, se siano a conoscenza dei rilievi formulati da ANAC, quali chiarimenti siano stati eventualmente richiesti all’AUSL e alla Regione e quali misure siano state adottate per superare le criticità evidenziate, anche rispetto alla procedura di co-progettazione del servizio.

Sul fronte del nuovo ospedale, chiede invece di conoscere l’attuale livello di qualificazione dell’AUSL nei diversi ambiti, se vi siano state effettive riduzioni o modifiche dei requisiti nel corso del 2026 e, soprattutto, quale soggetto sarà incaricato di gestire le procedure per la realizzazione dell’opera, qualora si ricorra al partenariato pubblico-privato.

A questo si aggiunge la richiesta che il Comune si attivi formalmente nei confronti dell’AUSL e della Regione Emilia-Romagna per ottenere risposte ufficiali.