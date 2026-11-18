La Ragazzetta: la tradizione piacentina incontra uno sguardo internazionale. Apre in Piazza Cavalli il nuovo ristorante e la nuova gastronomia dedicato alle eccellenze del territorio.

L’inaugurazione ufficiale del Ristorante e della Gastronomia La Ragazzetta si terrà sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 19:00, con il tradizionale taglio del nastro in Piazza Cavalli, 1, nel cuore di Piacenza.

Inaugurazione il 21 novembre: buffet, musica jazz e sconto al ristorante

Per l’occasione, gli ospiti saranno accolti da un buffet aperto, pensato per far conoscere e assaporare una selezione della proposta gastronomica della nuova gestione.

Ad accompagnare la serata, le sonorità jazz del Giovanni Guerretti Trio, composto da Alice Galeotti alla voce, Giovanni Guerretti alla tastiera e Marcello Ferrari al contrabbasso.

A partire dalle ore 20:00 sarà inoltre possibile accomodarsi al ristorante e scoprire la nuova proposta gastronomica, con una riduzione speciale del 10% riservata agli ospiti della serata inaugurale.

La prenotazione è consigliata scrivendo a info@laragazzetta.it.

La filosofia de La Ragazzetta: tradizione piacentina e cucina internazionale

La proposta gastronomica che sarà presentata a La Ragazzetta, nasce dalla valorizzazione delle materie prime locali e le reinterpreta attraverso l’esperienza e la sensibilità dello chef Salvatore Ammirati.

C’è un modo di innovare che non consiste nel cambiare le cose, ma nel conoscerle a fondo, rispettarle e trovare un nuovo modo di raccontarle: è questa la filosofia alla base della proposta gastronomica de La Ragazzetta, il nuovo ristorante che apre nel cuore di Piacenza, affacciato su Piazza Cavalli e la sua gastronomia.

Il progetto nasce da un’idea precisa: mettere al centro la storia gastronomica piacentina, le sue materie prime e le sue tradizioni, aprendole a una visione contemporanea e internazionale.

La gastronomia: salumi, formaggi e prodotti del territorio piacentino

La cucina de La Ragazzetta prende forma a partire dai prodotti locali e dalle eccellenze gastronomiche piacentine.

Un percorso che si sviluppa in continuità con la gastronomia del locale, dedicata alla selezione di prodotti autoctoni, salumi e formaggi, e che trova nel ristorante una naturale evoluzione.

Piacenza, con la sua importante tradizione salumiera, rappresenta il punto di partenza della proposta: coppa, salumi a lunga stagionatura e formaggi diventano protagonisti di una selezione che valorizza la qualità delle produzioni locali e il lavoro dei loro artigiani.

Tra le collaborazioni figura il salumificio Grossetti, realtà di riferimento per la produzione della coppa piacentina, e per i salumi Gran Riserva.

Lo chef Salvatore Ammirati: da Pompei alle esperienze internazionali

A guidare la cucina è Salvatore Ammirati, originario di Pompei, classe 1981, con un percorso professionale costruito tra Italia e contesti internazionali.

Dopo la formazione alberghiera e le prime esperienze nella cucina di mare, intraprende un viaggio professionale che lo porta a lavorare sulle navi da crociera MSC, a Londra, Casablanca e Miami.

Rientrato in Italia, apre i suoi primi ristoranti a Parma, tra cui un progetto all’interno di Villa del Ferlaro, storica residenza legata alla figura di Maria Luigia.

Prosegue poi il proprio percorso tra Barcellona, Formentera e Ibiza, dove lavora anche come executive chef per una catena alberghiera.

Un menù che cambia ogni tre mesi seguendo le stagioni

La proposta gastronomica è pensata per evolversi nel tempo.

Ogni tre mesi il menù si rinnoverà attraverso nuovi condimenti e interpretazioni, mantenendo come riferimento costante i prodotti tipici e la cultura gastronomica locale.

Un modo per seguire la stagionalità e offrire una cucina dinamica, senza perdere la propria riconoscibilità.

Dalla primavera anche piatti di pesce e nuove preparazioni artigianali

Dalla primavera, la carta si arricchirà anche di una proposta di pesce, grande passione dello chef e filo conduttore di buona parte della sua carriera.

La selezione sarà orientata alla qualità del pescato e alla provenienza delle materie prime, con particolare attenzione alle filiere del Mediterraneo.

Anche la produzione artigianale avrà un ruolo sempre più importante: accanto alla pasta fresca, già realizzata quotidianamente in cucina, il progetto prevede di ampliare progressivamente le preparazioni interne, dalle focacce alle brioches, rafforzando una filosofia che mette al centro il lavoro manuale e la cura di ogni dettaglio.

Vini piacentini, pranzo di lavoro e circa 50 coperti

La carta dei vini accompagnerà il percorso gastronomico con una selezione che guarda anche alle cantine del territorio (La Tosa, Luretta), completando il dialogo tra cucina e cultura enologica piacentina.

Con circa 50 coperti, La Ragazzetta propone un’esperienza pensata sia per il pranzo sia per la cena.

Accanto al menù alla carta, sarà disponibile una proposta quotidiana dedicata al pranzo di lavoro, mentre per gruppi e occasioni speciali saranno studiate formule personalizzate.

La Ragazzetta diventa un caffè culturale: otto eventi tra dicembre e febbraio

La Ragazzetta diventa un caffè culturale: a Piacenza una stagione tra musica, arte e racconti.

Da dicembre 2026 a febbraio 2027 otto appuntamenti animeranno il locale di Piazza Cavalli.

Concerti di musica dal vivo, esposizioni d’arte e incontri dedicati alla storia della città per riscoprire il valore del caffè come luogo di cultura e socialità.

Non soltanto un luogo in cui incontrarsi, prendere un caffè o condividere un momento a tavola, ma uno spazio aperto alla cultura, alla musica e al dialogo con la città.

Un punto di riferimento per il turismo: il corner IAT

Il progetto de La Ragazzetta si completa con uno spazio dedicato all’accoglienza e alla promozione del territorio.

All’interno della sala del ristorante è stato infatti realizzato un corner dedicato allo IAT – Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Piacenza, pensato come punto di riferimento e servizio a disposizione di cittadini e visitatori.

Uno spazio in cui trovare informazioni, orientamento e suggerimenti per scoprire la città, i suoi luoghi d’interesse, il patrimonio storico-artistico e le proposte culturali del territorio.

Un servizio che rafforza il legame tra La Ragazzetta e la città, contribuendo a fare del locale un luogo di incontro e accoglienza, capace di mettere in dialogo gastronomia, cultura e turismo.