Assalto al bancomat nella notte a Sarmato, banditi fanno esplodere lo sportello e fuggono

11 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Boato nella notte, banditi fanno saltare uno sportello bancomat a Sarmato. I fatti sono accaduti nella notte, intorno alle 3.30. I ladri hanno preso di mira la filiale della Banca di Piacenza a Sarmato.

Secondo quanto riferito da residenti e testimoni, nella quiete notturna si sarebbero udite due detonazioni distinte a breve distanza l’una dall’altra, seguite dal rumore di un’auto in fuga lanciata ad alta velocità lungo le vie del paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre di Sicuritalia, impegnati nelle prime fasi dell’indagine per ricostruire dinamica e modalità del colpo.

Restano ancora da quantificare sia l’entità dei danni riportati dall’edificio sia l’ammontare dell’eventuale bottino portato via dalla banda.

