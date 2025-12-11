Vasto incendio nella notte in strada Caorsana, tre camion distrutti dalle fiamme e un uomo intossicato – FOTO

Un vasto incendio si è verificato nella notte in strada Caorsana, un incendio che ha distrutto tre mezzi pesanti parcheggiati in un’area di sosta. Intorno all’una alcuni testimoni hanno udito un boato e subito dopo è scaturito un rogo che ha interessato tre camion parcheggiati. A lanciare l’allarme è stato un camionista che, svegliato dal rumore e dalle fiamme, ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.
Le cause dell’esplosione e del successivo rogo restano al momento da chiarire: non si esclude alcuna ipotesi, e saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine a stabilire se si sia trattato di un guasto, di un incidente o di un atto doloso.
Il camionista che ha dato l’allarme è rimasto lievemente intossicato dal fumo mentre cercava di allontanarsi dalla zona e capire l’origine del rogo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale, dove è stato tenuto sotto osservazione per alcune ore. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per oltre un’ora nell’opera di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.