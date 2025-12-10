Vap, una stagione da incorniciare: premiazioni in Comune per il club di Corrado Marchetti

Appuntamento di prestigio per la Volley Academy Piacenza che nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre è stata accolta nella Sala Consiliare del Comune di Piacenza alla presenza della Sindaca Katia Tarasconi e dell’Assessore allo Sport Mario Dadati.

La VAP ha saputo distinguersi nella passata stagione ritagliandosi uno spazio importante nel volley giovanile regionale e nazionale culminando con il settimo posto conquistato alle finali di Agropoli al cospetto di formazioni di grande tradizione e caratura. Nel giro di pochi anni la Academy del presidente Corrado Marchetti è riuscita a crescere in termini di risultati, organizzazione e contenuti tecnici riuscendo a celebrare un 2024/25 davvero denso di soddisfazioni. Il sindaco Katia Tarasconi con il presidente di Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti e l’assessore allo sport Mario Dadati

Tarasconi e Dadati hanno premiato una folta rappresentanza partendo dalla categoria Under 12 fino all’Under 18 con la presenza tra il pubblico delle giovanissime S3 capaci di conquistare il titolo regionale lo scorso maggio. Grande emozione per tutte le atlete premiate e per i loro allenatori: si è partiti dall’Under 12 dei coach Riccardi e De Piccoli con due squadre nella finale territoriale e la decima piazza a livello nazionale per passare all’Under 13 (coach Simone Mazza) che era riuscita a firmare un percorso netto fino alla vittoria territoriale e l’argento regionale. Applausi poi per Under 14 per il terzo posto in regione e per le Under 16 (coach Donato Maggipinto) settime in Italia: a chiudere il cerchio il riconoscimento per il terzo posto in Emilia Romagna dell’Under 18.

A tutte le squadre VAP sono andate le felicitazioni di Sindaca e Assessore con la consegna di una pergamena a testimonianza dell’impegno profuso quotidianamente in allenamento ed in partita.

La fotogallery

La premiazione dell’Under 12 VAP

La premiazione dell’Under 13 VAP

La premiazione dell’Under 14 VAP

La premiazione dell’Under 16 VAP

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy