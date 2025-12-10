Vap, una stagione da incorniciare: premiazioni in Comune per il club di Corrado Marchetti

Appuntamento di prestigio per la Volley Academy Piacenza che nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre è stata accolta nella Sala Consiliare del Comune di Piacenza alla presenza della Sindaca Katia Tarasconi e dell’Assessore allo Sport Mario Dadati.
La VAP ha saputo distinguersi nella passata stagione ritagliandosi uno spazio importante nel volley giovanile regionale e nazionale culminando con il settimo posto conquistato alle finali di Agropoli al cospetto di formazioni di grande tradizione e caratura. Nel giro di pochi anni la Academy del presidente Corrado Marchetti è riuscita a crescere in termini di risultati, organizzazione e contenuti tecnici riuscendo a celebrare un 2024/25 davvero denso di soddisfazioni.
Tarasconi e Dadati hanno premiato una folta rappresentanza partendo dalla categoria Under 12 fino all’Under 18 con la presenza tra il pubblico delle giovanissime S3 capaci di conquistare il titolo regionale lo scorso maggio. Grande emozione per tutte le atlete premiate e per i loro allenatori: si è partiti dall’Under 12 dei coach Riccardi e De Piccoli con due squadre nella finale territoriale e la decima piazza a livello nazionale per passare all’Under 13 (coach Simone Mazza) che era riuscita a firmare un percorso netto fino alla vittoria territoriale e l’argento regionale. Applausi poi per Under 14 per il terzo posto in regione e per le Under 16 (coach Donato Maggipinto) settime in Italia: a chiudere il cerchio il riconoscimento per il terzo posto in Emilia Romagna dell’Under 18.
A tutte le squadre VAP sono andate le felicitazioni di Sindaca e Assessore con la consegna di una pergamena a testimonianza dell’impegno profuso quotidianamente in allenamento ed in partita.