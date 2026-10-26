Hub urbano: bando da 400mila euro per negozi, botteghe e pubblici esercizi

Entro l’11 gennaio 2027 sarà possibile aderire al bando con cui il Comune di Piacenza mette a disposizione 400mila euro di contributi a fondo perduto per qualificare e innovare le attività economiche e favorire l’insediamento di nuove imprese all’interno dell’Hub urbano della città di Piacenza, interessato dal progetto “Trame urbane. Rigenerare spazi, attivare comunità”.

Le risorse, messe a disposizione dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna, verranno assegnate alle micro, piccole e medie imprese, già attive o di nuovo insediamento, con sede operativa nel perimetro dell’Hub: commercio di vicinato, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande e servizi.

Sono privilegiate le attività con vetrina al piano terra; ammessi anche gli operatori su area pubblica con posteggio nell’area. È richiesta l’adesione all’accordo di partenariato dell’Hub, possibile fino alla scadenza del bando.

Fornasari: “Risorse concrete per chi investe in città”

“Con questo bando – spiega l’assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale Simone Fornasari – trasformiamo il riconoscimento dell’Hub urbano in risorse concrete per chi ogni giorno tiene aperta una vetrina e per chi vuole investire in città. Sosteniamo le attività di vicinato, un presidio di vitalità, e puntiamo a restituire una funzione agli spazi oggi vuoti, dando fiducia ai giovani e alle donne che scelgono di fare impresa a Piacenza”.

Contributi a fondo perduto fino a 20mila euro: quali spese sono ammesse

Il contributo copre il 60% delle spese ammissibili, da un minimo di 3mila a un massimo di 20mila euro per unità locale, e sostiene esclusivamente investimenti: apertura, ristrutturazione e ammodernamento dei locali, acquisto di attrezzature, impianti e arredi, rinnovo di vetrine e insegne, digitalizzazione e innovazione dell’offerta.

Graduatoria e punteggi: priorità ai locali sfitti, all’innovazione e all’imprenditoria giovanile e femminile

Una commissione valuterà le domande e formerà una graduatoria; saranno assegnati massimo 100 punti: a chi riutilizza locali commerciali sfitti da almeno 6 mesi, fino a 30 punti; altri 30 punti premiano la qualità del progetto (sostenibilità, innovazione tecnologica, accessibilità, valorizzazione dell’enogastronomia locale e dell’artigianato artistico e tradizionale).

Punti aggiuntivi sono previsti per l’imprenditoria giovanile e femminile e per le start up innovative.

Come partecipare al bando: domanda online entro le 18 dell’11 gennaio 2027

Il bando completo e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it.

Le domande vanno presentate esclusivamente online, entro le ore 18 dell’11 gennaio 2027, sulla piattaforma www.digital-desk.it/piacenza con accesso da parte del legale rappresentante, o di suo delegato, tramite Spid, Cie o Cns.

La graduatoria sarà pubblicata entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande; gli interventi andranno conclusi e rendicontati entro il 10 settembre 2027.

Informazioni e assistenza alle imprese: lo sportello in via Beverora

Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico delle Attività Produttive in via Beverora 57, tel. 0523.492218, email: paola.chiappini@comune.piacenza.it.

Inoltre, tecnici incaricati saranno a disposizione delle imprese interessate a partecipare al bando tutti i giovedì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, nella sede comunale di via Beverora 57 al primo piano presso la saletta matrimoni.

Scrivendo a g.bollati@tradelab.it sarà possibile fissare un eventuale appuntamento.