Operativa la nuova caserma dei carabinieri a Podenzano: “Presidio moderno, funzionale e innovativo”

Inaugurata ufficialmente la nuova Stazione Carabinieri a Podenzano, situata in via Piave 1/B. Un importante momento per la comunità locale, che può ora contare su un nuovo e solido presidio di sicurezza, con competenza sull’intero territorio comunale.

Una proficua collaborazione

L’apertura della nuova caserma rappresenta il risultato della proficua collaborazione istituzionale tra la Prefettura di Piacenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale di Podenzano, che ha sostenuto con tenacia il progetto, facendosi carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione della struttura. Una sinergia nata dalla volontà condivisa di garantire al territorio un presidio di legalità e sicurezza, destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni locali.

La nuova Stazione Carabinieri è una struttura moderna e funzionale, progettata per rispondere alle esigenze logistiche e operative del personale dell’Arma chiamato a prestarvi servizio. Oltre ai locali operativi, situati al piano terra, l’edificio ospita al primo piano anche alloggi di servizio, destinati ad accogliere i militari della Stazione e le rispettive famiglie. Un aspetto non secondario, che consentirà ai carabinieri e ai loro familiari di integrarsi pienamente nella comunità locale, diventando cittadini a tutti gli effetti di Podenzano.

La nuova caserma è intitolata al Vice Brigadiere Luca Di Pietra, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, caduto in servizio il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni, durante un inseguimento.

Elena Murelli (Lega): “Sicurezza, un diritto fondamentale”

“La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini e la presenza dell’Arma dei carabinieri sul territorio rappresenta una garanzia concreta di legalità, tutela e vicinanza alla comunità. La nuova stazione di Podenzano è un presidio moderno, funzionale e innovativo, che rafforza la capacità di risposta alle esigenze della popolazione”. Lo dichiara la senatrice della Lega, Elena Murelli, che questa mattina ha incontrato personalmente i carabinieri a Podenzano nella nuova sede dell’Arma, operativa da oggi, accompagnata dal sindaco Riccardo Sparzagni.

Accolta dal comandante provinciale, colonnello Paolo Leoncini, e dal comandante della stazione, maresciallo capo Giuseppe Alfieri, la senatrice ha visitato i nuovi locali e incontrato i militari in servizio.

“Investire nei presidi territoriali significa investire nella sicurezza e nella qualità della vita dei cittadini, soprattutto nei nostri comuni e sono contenta anche di aver dato un piccolo contributo per la sua ultimazione tramite la Legge di Bilancio 2025. La presenza dello Stato deve essere concreta, riconoscibile e vicina alle persone. Ringrazio l’Arma dei carabinieri per il lavoro quotidiano e auguro buon servizio a tutti i militari della nuova stazione di Podenzano”, conclude Murelli.