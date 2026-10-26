Perdita di liquido infiammabile dopo lo scontro tra tir e si scatena l’incendio, vigili del fuoco al lavoro in A1

Grave incidente sull’autostrada A1, all’altezza di Fiorenzuola, lungo la carreggiata in direzione Milano. Due mezzi pesanti si sono scontrati e uno dei camion, che trasportava liquido infiammabile, si è ribaltato a lato della strada. In seguito all’urto si è sviluppato un vasto incendio che ha avvolto e distrutto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, i due camion sono entrati in collisione mentre percorrevano l’autostrada in direzione nord.

A seguito dell’impatto, uno dei mezzi pesanti ha perso stabilità e si è ribaltato sul margine della carreggiata. Il camion trasportava un liquido infiammabile e, dopo lo schianto, si è sviluppato un incendio di notevoli proporzioni.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, fino a distruggerlo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area, particolarmente delicate per la presenza del materiale infiammabile trasportato.