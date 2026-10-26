Scontro tra un’auto e una moto nei pressi di Alseno, grave un ragazzo di 17 anni

Grave incidente stradale lungo la via Emilia Parmense, in località Santa Maria Maddalena, frazione di Alseno. Un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di appena 17 anni, che ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, che ha trasportato il giovane all’ospedale Maggiore di Parma.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, con il supporto dell’eliambulanza. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in volo all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato affidato ai medici.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. A questi ultimi spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.

Le condizioni del ragazzo sono gravi.