Scontro tra un’auto e una moto nei pressi di Alseno, grave un ragazzo di 17 anni

26 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Bimba di 5 anni recuperata dal bagnino dal fondo della piscina di Calendasco, trasportata in ospedale in gravi condizioni

Grave incidente stradale lungo la via Emilia Parmense, in località Santa Maria Maddalena, frazione di Alseno. Un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di appena 17 anni, che ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, che ha trasportato il giovane all’ospedale Maggiore di Parma.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, con il supporto dell’eliambulanza. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in volo all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato affidato ai medici.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. A questi ultimi spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.

Le condizioni del ragazzo sono gravi.

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