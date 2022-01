Barriere stradali in via dell’Anselma e via Emilia Parmense, lavori al via la prossima settimana

Avranno inizio lunedì 24 gennaio, i lavori di installazione delle barriere stradali in via dell’Anselma, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Martelli e quella con via Bertolini. Sarà istituito, nei due giorni di attività del cantiere (salvo condizioni meteorologiche avverse, che richiedessero un prolungamento), il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nei tratti stradali oggetto di intervento.

Gli stessi lavori inizieranno in via Emilia Parmense, lungo la tangenziale di Montale, nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via Riva e quella all’intersezione con via Milani. Il cantiere, salvo condizioni meteo sfavorevoli, avrà una durata di tre giorni, durante i quali sarà istituito, nei tratti stradali interessati, il senso unico alternato regolato da semaforo.