La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne richiama ogni anno l’attenzione sull’importanza di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla parità.

L’Azienda Usl di Piacenza, recentemente confermata da Fondazione Onda ETS tra le realtà sanitarie più attente alla salute femminile con l’assegnazione di tre Bollini Rosa, il massimo riconoscimento previsto dal programma, aderisce anche quest’anno alla (H) Open Week dedicata al tema.

L’iniziativa nazionale ha l’obiettivo di incoraggiare le donne a rivolgersi ai servizi dedicati e favorire l’accesso alla rete di accoglienza, protezione e sostegno presente sul territorio.

In questa occasione l’Azienda sanitaria di Piacenza propone due eventi rivolti alla cittadinanza e ai professionisti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul ruolo delle parole, delle relazioni e della consapevolezza nella prevenzione di ogni forma di violenza.

La prima iniziativa, “La forza delle voci – Musica e dialoghi per rompere il silenzio”, è in programma lunedì 23 novembre alle 16.30 allo Spazio OspedArte dell’ospedale di Piacenza (primo piano, corridoio Polichirurgico). L’evento, realizzato in collaborazione con Amici della Lirica e Orchestra Dedicata, vedrà alternarsi le esecuzioni al pianoforte a quattro mani di Paola Del Giudice e Chiara Cipelli a letture di testi dedicati alla forza e all’espressione delle voci femminili. Un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, pensato per riflettere, attraverso la musica e la parola, sul valore dell’ascolto e del rispetto reciproco.

Il secondo appuntamento, rivolto al personale dell’Azienda, si terrà mercoledì 25 novembre dalle 14.30 alle 17.30 nella Sala delle Colonne dell’ospedale di Piacenza. Il seminario “Il peso invisibile delle parole – Come il linguaggio impatta nelle relazioni e nei luoghi di lavoro”, promosso dal Comitato unico di garanzia aziendale, approfondirà il ruolo del linguaggio nella costruzione di relazioni rispettose e inclusive. Attraverso contributi di sociologia, comunicazione e psicologia, l’incontro offrirà strumenti di riflessione sui meccanismi che possono favorire discriminazioni, stereotipi e comportamenti violenti, ponendo l’accento sull’importanza di una comunicazione consapevole. Il seminario è accreditato ECM e riconosce 3 crediti ai professionisti sanitari partecipanti.

Con queste iniziative l’Azienda Usl di Piacenza rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura della prevenzione, dell’uguaglianza e del rispetto delle differenze, valorizzando il contributo che ciascuno può offrire nel contrasto alla violenza di genere attraverso i comportamenti quotidiani e l’uso responsabile delle parole.