Domenica 22 novembre Fiorenzuola d’Arda diventerà la capitale dell’agricoltura piacentina per la 76esima edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, lo storico appuntamento promosso da Coldiretti Piacenza e istituito nel 1951. Una ricorrenza profondamente radicata nella tradizione rurale che continua ad assumere un valore ampio: un momento di gratitudine per i raccolti dell’annata e un’occasione per riunirsi e riaffermare il ruolo centrale delle imprese agricole e zootecniche nello sviluppo economico, ambientale e sociale dell’intera comunità.

«La Giornata del Ringraziamento ci ricorda che dietro ogni prodotto che portiamo in tavola ci sono il lavoro quotidiano, i sacrifici e la competenza degli agricoltori e degli allevatori», sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli. «In una fase segnata da forti criticità, tra rincari dei costi energetici e delle materie prime, instabilità climatica, tutela del reddito e difesa delle aree interne, questa ricorrenza diventa un momento necessario di riflessione. Ma deve essere soprattutto l’occasione per guardare al valore straordinario che il settore primario esprime: l’agricoltura produce cibo sano e di qualità, alimenta filiere d’eccellenza riconosciute ovunque, presidia la montagna e le zone più fragili contrastando il dissesto idrogeologico e custodisce il paesaggio e le nostre tradizioni».

Un messaggio che riprende lo spirito della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che invita non solo il mondo rurale ma tutta la collettività a riconoscere il valore del lavoro della terra e la comune destinazione dei suoi beni, promuovendo solidarietà e responsabilità condivisa verso un comparto essenziale per la vita del Paese.

L’appuntamento di domenica arriva a coronare un percorso che nelle ultime settimane ha già coinvolto le vallate piacentine con le celebrazioni zonali. In particolare, domenica 8 novembre il Ringraziamento ha animato Ziano Piacentino, cuore della viticoltura in Val Tidone, e Santa Maria di Bobbio, in Val Trebbia, confermando il legame autentico tra aziende agricole, parrocchie e comunità locali.

Domenica a Fiorenzuola il programma prenderà il via con il tradizionale e suggestivo raduno dei trattori, seguito dalla partenza del corteo delle autorità da piazza Caduti, accompagnato dalle note del corpo bandistico «La Magiostrina». Il cuore della mattinata sarà alle 11.15 nella Collegiata di San Fiorenzo, dove il vescovo Adriano Cevolotto presiederà la Santa Messa, concelebrata dal parroco don Giuseppe Illica e da don Giuseppe Sbuttoni, consigliere ecclesiastico di Coldiretti. Al termine della funzione, sul sagrato, si terrà la benedizione dei mezzi agricoli seguita dal rinfresco contadino, che avrà a disposizione una tensostruttura. Per tutta la mattina, inoltre, piazza Fratelli Molinari ospiterà il Mercato di Campagna Amica, vetrina delle eccellenze a chilometro zero del territorio.