Nella mattinata del 17 novembre 2026, a Lodi, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Bobbio hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza su richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino rumeno di 24 anni, senza fissa dimora in Italia.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato ristretto presso la Casa circondariale di Lodi, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Al 24enne vengono contestati diversi e distinti episodi delittuosi, tutti risalenti al giugno 2026. In particolare avrebbe commesso, stando ai gravi elementi indiziari raccolti a suo carico ed in concorso con altri soggetti, quattro furti in danno di altrettanti esercizi commerciali, di due veicoli, oltre all’incendio di un’autovettura.

Furto al bar tabacchi di Tuna di Gazzola: sottratti sigarette e contanti

L’indagine ha preso avvio nella notte del 18 giugno 2026 quando a Tuna di Gazzola (PC), una pattuglia è intervenuta in un bar tabacchi dove ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso avevano sottratto sigarette per circa 4.000 euro, oltre a 1.000 euro in contanti.

Una telecamera vicina al locale aveva, tuttavia, ripreso un furgone rosso e una utilitaria grigia allontanarsi a pochi secondi di distanza dal fatto.

Attraverso una minuziosa analisi delle denunce di furto di furgoni simili a quello ripreso, i militari hanno accertato che detto veicolo era stato rubato poche ore prima in località San Bonico di Piacenza.

Colpo al distributore di Rottofreno: rubati contanti e Gratta e vinci

Poco dopo le 4 della stessa notte, le telecamere di un distributore di carburanti sulla strada provinciale 7, a Rottofreno, avevano ripreso due persone con il volto coperto scendere dal citato furgone e, dopo avere infranto il vetro della porta di ingresso, asportare il registratore di cassa ed alcuni biglietti “Gratta e vinci”.

Il titolare aveva poi formalizzato in denuncia la sottrazione di circa 500 euro in contanti, nonché di biglietti per un valore di circa 3.000 euro.

Videosorveglianza e traffico telefonico: ricostruiti gli spostamenti del gruppo

La successiva analisi dei percorsi delle vetture individuate nell’episodio di Tuna di Gazzola, basata sui sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nonché del traffico telefonico consentivano di appurare che nella serata del 17 giugno 2026, la vettura era entrata in autostrada al casello di Broni-Stradella ed era uscita a Piacenza Ovest.

Il 29 giugno l’utilitaria, risultata rubata, è stata poi ritrovata bruciata in una cascina abbandonata a Gazzola (PC).

Detti accertamenti, anche di natura tecnico-scientifica, hanno permesso di ricostruire minuziosamente gli spostamenti del gruppo criminale, permettendo di ricondurre all’arrestato in concorso con altri soggetti, ulteriori furti in esercizi commerciali.

Furgone recuperato a Spino d’Adda dopo un inseguimento

In particolare il 19 giugno 2026, a Spino d’Adda, i Carabinieri di Crema hanno infatti recuperato il furgone utilizzo per il furto di Tuna di Gazzola abbandonato dopo un inseguimento, a circa 500 metri da dove era stato rubato un pick-up Ford.

Furti nelle tabaccherie di Soncino e Bolgare: fuga dopo l’inseguimento

Mezzo, quest’ultimo, utilizzato nella notte del 23 giugno 2026, per raggiungere due tabaccherie.

La prima intorno all’una a Gallignano, frazione di Soncino (CR), dove vennero sottratte sigarette e biglietti “Gratta e vinci” e poi, intorno alle 3.50, una a Bolgare (BG) dove, oltre a sigarette e biglietti venne asportato denaro contante.

Durante il successivo inseguimento, il pick-up era uscito di strada a Romano di Lombardia e gli occupanti, erano riusciti a fuggire a piedi.