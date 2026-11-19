Sabato 21 novembre 2026, alle ore 10:30, presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale, sita in questa via Croce, verrà officiata da Mons. Giuseppe Basini, Vicario Generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Santa Messa in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dal Papa Pio XXII.
Lo stesso giorno si celebrano altre due ricorrenze particolarmente significative: la battaglia di Culqualber che nel 1941 vide l’eroismo del I° Gruppo Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale immolatosi quasi completamente nella lotta contro l’esercito britannico; e la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, che costituisce una concreta vicinanza con le famiglie dei militari scomparsi.
Per onorare tali ricorrenze all’insegna della fede e dei valori dell’Arma, risulterà assai gradita la presenza di tutti coloro che volessero comunque presenziare alla funzione religiosa.